Экономика
РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress RussiaПРАЙМ 11:01
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.
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Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Наука
Одна рука с шестью пальцами заменила две с пятью
Ученые провели исследование двух людей с шестью пальцами на руках, дополнительный палец которых находился между большим и указательным.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Общество
Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
Администрация Екатеринбурга опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале городской администрации.
Обновлено в 23:02
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено в 19:28
Политика
Глава МИД России провозгласил начало большого исторического периода
Мировая тенденция по отказу от расчетов в американских долларах свидетельствует о начале большого исторического периода, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 20:46
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Происшествия
По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
Обновлено в 03:05
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика
Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:40
Общество
Бюст Пушкина установили на территории школы в Дамаске
Бюст поэта Александра Пушкина установили в школе «Сава» в столице Сирии.
Обновлено в 23:18
Кино
Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено в 08:33
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Игры
СМИ: Destiny 2 получит кроссплатформенные сохранения и выйдет на Google Stadia
Редактор Kotaku Джейсон Шрайер поделился очередной порцией инсайдерской информации: его источники подтвердили, что шутер от Bungie получит систему кроссплатформенных сохранения (по крайней мере, они будут работать на ПК и Xbox One - с PS4 пока непонятно), а заодно ему сообщили, что Destiny 2 станет доступен в Google Stadia.
Обновлено в 13:00
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Наука
Слоны оценивают количество пищи по запаху
Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
ВМС США испытали электромагнитную пушку
ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Общество
Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова
Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Политика
Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция
Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено в 21:47
Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено в 11:08
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Космос
С выведением российского спутника «Ямал-601» возникли проблемы
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба
Обновлено в 21:40
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35