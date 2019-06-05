Экономика

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress RussiaПРАЙМ 11:01

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.
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«Сложность договоренностей оказалась немного недооценена»

Коммерсантъ18:09

AliExpress Russia будет хранить данные пользователей в России - РФПИ

ПРАЙМ14:35

Федеральная антимонопольная служба разрешила создание СП с участием РФПИ, Alibaba, Мэйл.ру и Мегафона

Эхо Москвывчера в 13:31

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Ведомости10:45

РФПИ, Alibaba, Мегафон и Mail.ru закрыли сделку о создании СП

Financial One11:15

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru подписали финальное соглашение о партнерстве

ТАСС11:14

Сделка о создании AliExpress Russia может быть закрыта 5 июня

DP.RUвчера в 13:51
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Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 12:01
Наука

Одна рука с шестью пальцами заменила две с пятью

Ученые провели исследование двух людей с шестью пальцами на руках, дополнительный палец которых находился между большим и указательным.
Обновлено вчера в 11:14
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Обновлено в 16:41
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Общество

Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма

Администрация Екатеринбурга опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале городской администрации.
Обновлено в 23:02
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено в 19:28
Политика

Глава МИД России провозгласил начало большого исторического периода

Мировая тенденция по отказу от расчетов в американских долларах свидетельствует о начале большого исторического периода, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 20:46
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Происшествия

По всей России произошел сбой в базе ГИБДД

Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
Обновлено в 03:05
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика

Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:40
Общество

Бюст Пушкина установили на территории школы в Дамаске

Бюст поэта Александра Пушкина установили в школе «Сава» в столице Сирии.
Обновлено в 23:18
Кино

Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона

Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено в 08:33
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Игры

СМИ: Destiny 2 получит кроссплатформенные сохранения и выйдет на Google Stadia

Редактор Kotaku Джейсон Шрайер поделился очередной порцией инсайдерской информации: его источники подтвердили, что шутер от Bungie получит систему кроссплатформенных сохранения (по крайней мере, они будут работать на ПК и Xbox One - с PS4 пока непонятно), а заодно ему сообщили, что Destiny 2 станет доступен в Google Stadia.
Обновлено в 13:00
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Наука

Слоны оценивают количество пищи по запаху

Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие

ВМС США испытали электромагнитную пушку

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Общество

Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Политика

Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция

Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено в 21:47
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено в 11:08
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Космос

С выведением российского спутника «Ямал-601» возникли проблемы

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба

Обновлено в 21:40
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
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