Экономика
РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress RussiaПРАЙМ вчера в 11:01
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.
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Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Уже появились сообщения о смерти музыкального продюсера, однако вслед за этим пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин опроверг печальные известия.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Пожар произошел на складе на юге Москвы
Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Бузову застрахуют на пять миллионов рублей для нового шоу
Обновлено вчера в 20:03
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Турция может закрыть для американских кораблей проход в Черное море
У Турции ведь тоже есть, чем ответить и ответить так, что мало не покажется.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено вчера в 05:50
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру
Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено 04 июня в 18:55
Хоккей
Сушинский может покинуть «Авангард»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Технологии
Российский алгоритм занял второе место на мировом конкурсе нейросетей
Российский алгоритм, созданный специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, способных распознавать действия на видео.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Наука
Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Корабль шел по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, но из-за непогоды на западе от Тарханкутского полуострова был вынужден отклониться от курса и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Совфед предложил Украине способ вернуть Крым
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:21
Общество
«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Документ могут подписать на следующей встрече 19 июня Стороны конфликта в Донбассе на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились подготовить новое соглашение о перемирии, пишет ТАСС со ссылкой на полпреда РФ на минских переговорах Бориса Грызлова.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В базе ГИБДД произошел сбой по всей России
В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35