Экономика

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress RussiaПРАЙМ вчера в 11:01

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.
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РФПИ, Alibaba, Мегафон и Mail.ru закрыли сделку о создании СП

Financial Oneвчера в 11:15

AliExpress Russia будет хранить данные пользователей в России - РФПИ

ПРАЙМвчера в 14:35

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru подписали финальное соглашение о партнерстве

ТАССвчера в 11:14

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Ведомостивчера в 10:45

Mail.ru Group

Коммерсантъвчера в 18:09

Федеральная антимонопольная служба разрешила создание СП с участием РФПИ, Alibaba, Мэйл.ру и Мегафона

Эхо Москвы04 июня в 13:31

Сделка о создании AliExpress Russia может быть закрыта 5 июня

DP.RU04 июня в 13:51
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Происшествия

Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Уже появились сообщения о смерти музыкального продюсера, однако вслед за этим пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин опроверг печальные известия.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Пожар произошел на складе на юге Москвы

Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Бузову застрахуют на пять миллионов рублей для нового шоу

Обновлено вчера в 20:03
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА

"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Турция может закрыть для американских кораблей проход в Черное море

У Турции ведь тоже есть, чем ответить и ответить так, что мало не покажется.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»

Обновлено вчера в 05:50
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено 04 июня в 18:55
Хоккей

Сушинский может покинуть «Авангард»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Технологии

Российский алгоритм занял второе место на мировом конкурсе нейросетей

Российский алгоритм, созданный специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, способных распознавать действия на видео.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Корабль шел по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, но из-за непогоды на западе от Тарханкутского полуострова был вынужден отклониться от курса и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие

США нарушили договоренность с Россией по Сирии

Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Совфед предложил Украине способ вернуть Крым

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:21
Общество

«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Документ могут подписать на следующей встрече 19 июня Стороны конфликта в Донбассе на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились подготовить новое соглашение о перемирии, пишет ТАСС со ссылкой на полпреда РФ на минских переговорах Бориса Грызлова.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено вчера в 15:16
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В базе ГИБДД произошел сбой по всей России

В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
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