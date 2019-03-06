Экономика

РФК не знает о намерении венесуэльских компаний перевести счета в банкТАСС 04:04

Банк "Российская финансовая корпорация" не обладает информацией о переводе счетов венесуэльских компаний в кредитную организацию, сообщил ТАСС представитель банка.
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Источники рассказали о судьбе счетов венесуэльских компаний в России

Счета венесуэльских компаний в РФ переведут в банк "Российская финансовая корпорация" (РФК), такое решение принято российскими властями после консультаций с венесуэльской стороной и бизнесом, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ходом переговоров.
РИА Новостивчера в 15:28

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РФК не знает о планах венесуэльских компаний перенести свои счета

Коммерсантъ05:21

Источник: Счета венесуэльских компаний в РФ переведут в банк РФК

ПРАЙМвчера в 15:22

Определено будущее венесуэльских денег в России

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Власти решили судьбу счетов венесуэльских компаний в России

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Счета Венесуэлы в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация» - источник

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РФК заявила, что не знает о планах PDVSA перевести счета в банк

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Венесуэльские счета в РФ переведут в банк «Российская финансовая корпорация»

Говорит Москвавчера в 15:20
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Происшествия

В Москве напали на мать и брата Юрия Дудя

Мать известного видеоблогера и спортивного журналиста Юря Дудя подверглась нападению в Москве.
Обновлено в 05:32
Политика

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено в 03:47
Финансы

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Общество

Госдума запретила гостиницы и хостелы в многоквартирных домах

Что делать хостелам в многоквартирных домах Принятый законопроект "убьет востребованный легальный малый бизнес" гостиниц в жилом фонде, но не помешает вести деятельность нелегальным средствам размещения, указывает президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Ташкент, оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:17
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Общество

Госдума во втором чтении одобрила закон о неуважении к власти

Госдума во втором чтении приняла проект закона о порядке ограничения доступа к информации, выражающей неуважение к обществу, государству и госсимволам, осуществляющим власть в стране, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 05:27
Политика

Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян, сообщил источник

Постпреды стран Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Обновлено в 04:52
Общество

Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

Обновлено в 02:14
Экономика

Первый в России частный космодром построят в Нижегородской области

Обновлено в 04:45
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €5,1 тыс. Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €5,1 тыс. бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за коррупцию, говорится в решении, опубликованном в базе суда.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Турист из России скончался после купания в море в Тель-Авиве

Тридцатилетний турист из России скончался в среду после купания в Средиземном море в Тель-Авиве.
Обновлено в 04:53
Политика

Россия вводит неотложные меры по противодействию кори

Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, рассказала «РИА Новости» глава ведомства Анна Попова.
Обновлено в 05:37
Политика

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Стало известно, сколько россиян готовы участвовать в акциях протеста

Минимальное число граждан, собирающихся на акции протеста, с зимы 2017 года было зафиксировано в марте 2018 года (8%). Принимать участие в митингах с политическими целями готово еще меньшее количество жителей страны — 20% (75% этого точно делать не будут).
Обновлено в 03:25
Происшествия

Суд продлил арест главе карельского отделения «Мемориала» Дмитриеву

Петрозаводский городской суд продлил арест главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу об изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Два корабля НАТО зашли в порт Одессы, сообщают СМИ

Фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Martı" прибыли в Одессу в рамках сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной, сообщает в среду сайт Odessa online.
Обновлено в 04:51
Авто

Mitsubishi ASX 2019 с новым фирменным дизайном дебютировал в Женеве

Компания Mitsubishi на открывшемся моторшоу в Женеве официально представила модернизированный кроссовер ASX.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

В Петербурге за издевательство над пожилым мужчиной задержан блогер

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали местного блогера, который издевался над пожилым мужчиной, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:01
Происшествия

На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали

В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Политика

Глава комитета Госдумы Плетнева призвала лечить гомосексуалистов

В год чемпионата глава комитета призвала женщин не иметь романтических отношений с иностранными гостями.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Суд отказался освободить Александра Емельяненко

Напомним, что Емельяненко в пьяном виде управлял автомобилем, отказался подчиниться полицейским, попытался скрыться и попал в ДТП, разбив еще две машины.
Обновлено в 05:43
Экономика

Сбережения россиян в феврале стали меньше на 2 процента

В последнем зимнем месяце россияне хранили деньги на вкладах - 21,79 триллиона рублей, в наличных - 6,07 триллиона, вложения в ценные бумаги составили 5,02 триллиона.
Обновлено в 02:48
Авто

Продажи автомобилей в России упали впервые за два года

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2019 г. упали на 3,6% по сравнению с февралем 2018 г. – со 133 177 до 128 406 автомобилей, сообщил комитет автопроизводителей АЕБ.
Обновлено в 05:39
Политика

Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии

Вашингтон использует лагерь беженцев «Эр-Рукбан» для того, чтобы оправдать свое незаконное присутствие в Сирии.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином

Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

"Женщина из корыстных побуждений разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери", - говорится в сообщении СК.
Обновлено в 03:35
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