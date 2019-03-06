Экономика

РФК не знает о намерении венесуэльских компаний перевести счета в банкТАСС 04:04

Банк "Российская финансовая корпорация" не обладает информацией о переводе счетов венесуэльских компаний в кредитную организацию, сообщил ТАСС представитель банка.
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Источники рассказали о судьбе счетов венесуэльских компаний в России

Счета венесуэльских компаний в РФ переведут в банк "Российская финансовая корпорация" (РФК), такое решение принято российскими властями после консультаций с венесуэльской стороной и бизнесом, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ходом переговоров.
РИА Новостивчера в 15:28

Подробнее о событии

Счета Венесуэлы в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация» - источник

Царьградвчера в 15:30

РФК заявила, что не знает о планах PDVSA перевести счета в банк

Ведомости04:28

Определено будущее венесуэльских денег в России

Lenta.ruвчера в 17:08

Власти решили судьбу счетов венесуэльских компаний в России

News.ruвчера в 15:48

РФК не знает о планах венесуэльских компаний перенести свои счета

Коммерсантъ05:21

Источник: Счета венесуэльских компаний в РФ переведут в банк РФК

ПРАЙМвчера в 15:22

Венесуэльские счета в РФ переведут в банк «Российская финансовая корпорация»

Говорит Москвавчера в 15:20
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Политика

Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Политика

Путин рассказал о планах иностранных разведок в России

Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, нужно надежно защищать важные для РФ сведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Членов семьи Юрия Дудя избили в Москве

На западе Москвы произошло нападение на мать и брата видеоблогера Юрия Дудя, по данному факту было возбуждено уголовное дело, передает ФАН со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:10
Политика

Путин подписал закон о запрете гаджетов для военных на службе

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим раскрывать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах, а также пользоваться смартфонами и другими гаджетами.
Обновлено в 07:37
Происшествия

При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей

Обновлено в 05:00
Политика

Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечить гомосексуалистов

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) назвала частным мнением свои заявления о гомосексуалистах и распространении ВИЧ, озвученные на Первом канале.
Обновлено в 06:12
Политика

Медведев высказался о названии будущей валюты Союзного государства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев полагает, что рассуждать о том, как могла бы называться валюта Союзного государства еще преждевременно и лишено смысла.
Обновлено в 08:01
Политика

Правительство Украины объявило конкурс на должность главы «Нафтогаза»

В ходе заседания члены украинского правительства приняли решение объявить открытый конкурс на должность главы правления «Нафтогаза».
Обновлено в 07:02
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что именно родители, а не государство, ответственны за организацию питания детей в школах.
Обновлено в 02:03
Космос

Первый в России частный космодром построят в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и корпорация развития региона подписали соглашение с частной компанией о строительстве первого в стране частного суборбитального космического комплекса, с которого планируется отправлять на низкую орбиту туристов.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Генштаб ВСУ заявил об угрозе вторжения по трем направлениям

Генштаб вооруженных сил Украины заявляет об угрозе вторжения с севера, востока и юга.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»

Обновлено вчера в 05:27
Экономика

Число состоятельных людей в России вырастет на четверть к 2023 году

Число ультрахайнетов (людей с состоянием не менее $30 млн) увеличится также на 24%, с 1500 человек в 2018 году до 1860 в 2023 году.
Обновлено в 06:36
Политика

Медведев посоветовал американскому «клерку» учить основы дипломатии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал «клерку» из посольства США учить азы дипломатии на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
Обновлено в 08:56
Политика

Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге

Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
Обновлено в 08:31
Политика

Чайка заявил о политической составляющей при аресте Калинина в Греции

Дело арестованного в Афинах по запросу Украины россиянина Евгения Калинина имеет политическую составляющую, заявил в среду, 6 марта, генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка по окончании встречи с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалисом Калогиру.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей

Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС), сообщил 6 марта источник в следственных органах агентству ТАСС.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства

Обновлено в 06:54
Происшествия

На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали

В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Политика

Познер указал на схожесть американских и российских СМИ

Журналист Владимир Познер заявил, что американские СМИ стали похожи на российские, поскольку стали ангажированными.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Собчак с Богомоловым застали вместе в чешском аэропорту

Телеведущую Ксению Собчак застали вместе с режиссером Константином Богомоловым в чешском аэропорту, где пара выбирала алкоголь.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП с шестью погибшими на Ставрополье

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело после ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли шесть человек, сообщает в среду пресс-служба управления.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию

Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11
Финансы

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Общество

Госдума отклонила законопроект о передаче пенсий по наследству

Чтобы человек мог вернуть свои выплаты, авторы предлагали установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» – ежегодно утверждаемый правительством возраст, до которого гражданин или его наследник имеют право на получение страховой пенсии.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

В России созданы правила прохода Севморпути иностранными кораблями

Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:35
Происшествия

Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

Обновлено в 07:23
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолета в Ташкент

Министр здравоохранения Вероника Скворцова оказала помощь женщине, которой стало плохо во время перелета из Москвы в Ташкент, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 01:29
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