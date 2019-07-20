Футбол

RFEF открыла дело в отношении «Барселоны» и ГризманнаРИА Новости 16:57

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) открыла дело против "Барселоны" и нападающего Антуана Гризманна после жалобы мадридского "Атлетико", сообщает As. "Барселона" официально объявила о переходе Гризманна 12 июля.
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Королевская футбольная федерация Испании открыла дело против «Барселоны»

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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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