Футбол
RFEF открыла дело в отношении «Барселоны» и ГризманнаРИА Новости 16:57
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) открыла дело против "Барселоны" и нападающего Антуана Гризманна после жалобы мадридского "Атлетико", сообщает As. "Барселона" официально объявила о переходе Гризманна 12 июля.
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В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35
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Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года
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Обновлено в 14:59
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Активы выросли на фоне ожиданий снижения ставки ФРС
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