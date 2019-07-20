Королевская федерация футбола Испании (RFEF) открыла дело против "Барселоны" и нападающего Антуана Гризманна после жалобы мадридского "Атлетико", сообщает As. "Барселона" официально объявила о переходе Гризманна 12 июля.

RFEF открыла дело в отношении «Барселоны» и Гризманна

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