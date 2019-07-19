Федерация футбола Испании поддержала инициативу «Атлетико», представители которого потребовали расследовать переход французского нападающего Антуана Гризманна из мадридской команды в «Барселону».

Футбол Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.

Политика Путин потребовал от чиновников не хамить гражданам Президент России Владимир Путин потребовал от властей не допускать хамства при общении с гражданами и относиться к ним с уважением.

Происшествия Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Музыка Анна Бузова записала на студии дебютную песню Анна Бузова немало удивила своих поклонников неожиданной новостью — девушка решила записать дебютную песню.

Экономика Госдума повысила НДС на пальмовое масло Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.

Космос Работа навигационной системы Galileo возобновлена Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Наука Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Авто Chevrolet показал новый среднемоторный Corvette C8 Шпионские фото позволили почитателям автобренда получить представление о модели, которая сменит Corvette C7.

Происшествия В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета при взлете Мужчина проник на летное поле в аэропорту нигерийской столицы Лагос и попытался забраться на пассажирский самолет, который ожидал разрешение на взлет.

Интернет Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк» Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Футбол Умтити может перейти в «Манчестер Сити» Ранее Умтити интересовались «Арсенал» и «Ювентус». Умтити перешел в «Барселону» в 2016-м году из «Лиона» за 25 миллионов евро.

Происшествия В Греции зафиксировано землетрясение Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин.

Недвижимость Путин предложил давать субсидию на первый взнос по ипотеке Президент РФ Владимир Путин предложил давать субсидию россиянам на уплату первого взноса по ипотечному кредиту.

Хоккей Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.

Авто «КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5 «КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.

Культура Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера «Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.

Общество Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.

Политика В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17 Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".

Здоровье Чрезмерная диагностика: обследования могут быть опаснее болезни Например, в Финляндии, где очень развита онкоэпидемиологическая служба, выяснили, что к 70 - 75 годам почти 100% граждан имеют новообразования, которые по сути являются раком щитовидной железы.