Футбол
Федерация футбола Испании расследует переход Гризманна в «Барселону»ProstoProSport вчера в 18:06
Федерация футбола Испании поддержала инициативу «Атлетико», представители которого потребовали расследовать переход французского нападающего Антуана Гризманна из мадридской команды в «Барселону».
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Федерация футбола Испании проведет расследование по переходу Гризманна в «Барселону»
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