Экономика
РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходахПолитика Сегодня вчера в 05:34
«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления».Телеканал 360°вчера в 04:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с инвестором Майкла Калви "шоком для экономики", чреватым оттоком капитала из России.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света
В результате отключения линии электропередач "Майя - Чурапча" оказались обесточены около 68 тысяч потребителей Якутии, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Обновлено в 01:19
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с января упала ниже $60
Ранее Brent опускалась ниже $60 в конце января. Цена на нефть марки WTI снизилась на 4,966% — до $50,95 за баррель.
Обновлено вчера в 12:18
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
Обновлено в 01:59
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Рейс «Авроры» из Благовещенска во Владивосток задержали на 15 часов
Пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» из Благовещенска во Владивосток вылетел с 15-часовым опозданием, сообщили «РИА Новости» в минтрансе Амурской области.
Обновлено в 02:18
Экономика
Глава ЦБ считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России
Руководитель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя — более 3%.
Обновлено в 00:56
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Названы самые популярные у россиян произведения Пушкина
«Сказка о царе Салтане» оказалась наиболее популярным у россиян произведением поэта Александра Пушкина, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»
Как сообщает Foot Mercato, в переходе 26-летнего форварда заинтересован ЦСКА.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Назарбаев назвал причину ухода с поста президента
Обновлено в 02:28
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено 04 июня в 08:03
Происшествия
Начальника ЦНИИмаша обвинили в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал начальника Центра научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Романа Ковалёва.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Град в Крыму пробивал стекла автомобилей
Крупные куски льда «с неба» пробивали стекла легковых автомобилей, обрывали линии электропередач и уничтожили сельскохозяйственные посевы.
Обновлено в 01:35
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Петиция об отставке Авакова набрала необходимые 25 тысяч голосов
Электронная петиция за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено вчера в 05:56