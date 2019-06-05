Экономика
РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходахПолитика Сегодня 05:34
«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
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«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления».Телеканал 360°04:02
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