Экономика

РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходахПолитика Сегодня 05:34

«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
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РЭО и Минприроды проработали первые изменения в закон об отходах — Буцаев

«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
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РЭО и Минприроды готовят первые изменения в закон об отходах

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Денис Буцаев: мусорный бизнес выводят из «серой» и «черной» зоны

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Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
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«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

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Как вы можете видеть из поста Mercedes на Facebook, тизер показывает лишь то, как выглядит силуэт кроссовера, а также нам дают заглянуть в салон на большом отдалении.
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
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В Ираке предотвратили крупный теракт

Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook.
Обновлено в 19:58
Общество

В Петербурге открывается бордель с куклами

Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
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Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса

Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
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Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

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Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма

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Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
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Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

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СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

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Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
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При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
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Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
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