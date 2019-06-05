РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходахПолитика Сегодня 05:34

«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

с чего всё началось

«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

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