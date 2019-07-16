Футбол
«РБ Лейпциг» заплатит 25 млн евро за хавбека «Эвертона»Евро-футбол.ру 15:14
21-летний англичанин переходит в "РБ Лейпциг". Как информирует Sky Sports, стороны согласовали трансфер игрока за 25 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Культура
Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления
Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 08:52
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового
Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
Обновлено в 15:15
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цену на одну из модификаций Lada Vesta Cross
Специалисты в ходе мониторинга цен на автомобили Лада зафиксировали удорожание Lada Vesta Cross в версии Luxe Multimedia с 1,8-литровым двигателем и АМТ.
Обновлено в 05:26
Общество
Госдума в первом чтении одобрила возвращение курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий возвращение зон для курения в российские аэропорты.
Обновлено в 15:32
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено в 15:48
Политика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Наука
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено вчера в 03:59
Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено в 16:26
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Энергетика
Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»
Обновлено в 05:12
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Футбол
Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»
Обновлено в 13:39
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Политика
В Киеве сообщили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными
Внешнеполитические советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились о проведении обмена пленными в течение месяца.
Обновлено в 10:50
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что добился прогресса на переговорах с КНДР. Об этом он сообщил на встрече с американскими министрами.
Обновлено в 14:06
Авто
Электрический гиперкар Lotus Evija дебютирует сегодня
На специальном мероприятии в Лондоне компания Lotus покажет свой новаторский полностью электрический гиперкар Evija.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В центре Москвы загорелась гостиница
"Здание гостиницы загорелось на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь возгорания.
Обновлено в 16:32
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34