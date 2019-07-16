Футбол

«РБ Лейпциг» заплатит 25 млн евро за хавбека «Эвертона»Евро-футбол.ру 15:14

21-летний англичанин переходит в "РБ Лейпциг". Как информирует Sky Sports, стороны согласовали трансфер игрока за 25 миллионов евро.
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«РБ Лейпциг» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукмана

Sport24.ru13:58

«РБ Лейпциг» согласовал трансфер форварда «Эвертона» Лукмана за € 25 млн

Чемпионат15:26

«РБ Лейпциг» близок к покупке молодого полузащитника «Эвертона»

ProstoProSport14:48

«РБ Лейпциг» заплатит 25 млн евро за хавбека «Эвертона»

Евро-футбол.ру15:14

«Эвертон» согласился продать форварда «Лейпцигу» за 22,5 миллиона фунтов

Sportbox.RU14:28

«Эвертон» согласился продать форварда «Лейпцигу» за 22,5 миллиона фунтов

Матч ТВ14:28

«РБ Лейпциг» договорился о покупке полузащитника «Эвертона» Лукмана за 22,5 млн фунтов

Sports.ru14:22
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Политика

Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

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Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления

Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
Обновлено в 11:17
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Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
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Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

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Армия и оружие

В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за российских С-400

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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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Футбол

«Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового

Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
Обновлено в 15:15
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цену на одну из модификаций Lada Vesta Cross

Специалисты в ходе мониторинга цен на автомобили Лада зафиксировали удорожание Lada Vesta Cross в версии Luxe Multimedia с 1,8-литровым двигателем и АМТ.
Обновлено в 05:26
Общество

Госдума в первом чтении одобрила возвращение курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий возвращение зон для курения в российские аэропорты.
Обновлено в 15:32
Космос

В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну

Обновлено в 15:48
Политика

Силуанов назвал причину распада СССР

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Наука

Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей

Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено вчера в 03:59
Политика

Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено в 16:26
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
Происшествия

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Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Энергетика

Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»

Обновлено в 05:12
Футбол

«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла

Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
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Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

Обновлено в 13:39
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
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Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Политика

В Киеве сообщили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными

Внешнеполитические советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились о проведении обмена пленными в течение месяца.
Обновлено в 10:50
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился прогресса на переговорах с КНДР. Об этом он сообщил на встрече с американскими министрами.
Обновлено в 14:06
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Экс-нападающий «Ахмата» Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»

Обновлено в 14:34
Авто

Электрический гиперкар Lotus Evija дебютирует сегодня

На специальном мероприятии в Лондоне компания Lotus покажет свой новаторский полностью электрический гиперкар Evija.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В центре Москвы загорелась гостиница

"Здание гостиницы загорелось на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь возгорания.
Обновлено в 16:32
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В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
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Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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