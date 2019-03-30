Футбол
«РБ Лейпциг» забил пять мячей «Герте»Евро-футбол.ру вчера в 15:26
В заключительном субботнем матче 27-го тура "РБ Лейпциг" не испытал никаких проблем, играя с "Гертой". Хет-трик Юссуфа Поульсена и голы Эмиля Форсберга и Амаду Хайдара принесли победу со счетом 5:0 и позволили закрепиться на третьем месте с запасом в пять очков от ближайшего конкурента.
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