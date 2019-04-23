Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка ГерманииЧемпионат вчера в 16:39
В полуфинальном матче Кубка Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Обслуживал матч арбитр Феликс Брих. Счёт был открыт на 12-й минуте.
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Политика
В Кремле рассказали, как Путин будет работать с Зеленским
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин будет выстраивать отношения с Киевом после победы Владимира Зеленского на украинских выборах.
Обновлено в 06:29
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Россияне проиграли Швеции на ЮЧМ, Канада обыграла Чехию
В последнем матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею сборная Россия встречалась с хозяевами турнира сборной Швецией.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Промышленный памятник конструктивизма в Петербурге продают на Avito
В Санкт-Петербурге выставлено на продажу здание канатного цеха с водонапорной башней, построенное в стиле конструктивизма в 1929—1930 годах по проекту архитектора Якова Чернихова.
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Экономика
Индекс делового климата Ifo в Германии снизился в апреле
Индекс делового климата в Германии в апреле сократился до 99,2 пункта с показателя марта в 99,6 пункта, следует из сообщения исследовательского института Ifo.
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В Московском зоопарке вылупились два кудрявых пеликана
В Московском зоопарке появились на свет два птенца кудрявого пеликана.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Общество
Энергосистема Крыма и Севастополя стала полностью независимой
"Испытания подтвердили возможность обеспечения Балаклавской ТЭС и Таврической ТЭС автоматического регулирования заданного значения частоты электрического тока в изолированной энергосистеме, а так же доказали способность длительной работы энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя изолировано от Единой энергетической системы России", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Общество
С 1 июня звонки через таксофоны по РФ станут бесплатными
"Ростелеком" принял решение с 1 июня сделать звонки через таксофоны на номера фиксированной связи бесплатными по всей России.
Обновлено в 05:04
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Политика
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по объему ввода ТЦ
В 2018 году Россия заняла второе место в Центральной и Восточной Европе по объему построенных торговых площадей с показателем 483 тыс. кв. м, уступив Турции, где было введено 525 тыс. кв. м. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:55
Политика
Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора
Обновлено в 07:03
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Здоровье
Ужин в кафе закончился скорой и больницей, но доказать вину заведения не удается
Инцидент случился почти год назад, но вину заведения не могут доказать до сих пор.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
1. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Бронепоезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля.
Обновлено в 06:58
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Авто
Завод Hino начали строить в Подмосковье
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.
Обновлено в 04:14
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности возле ее границ
Россия призывает НАТО прекратить военную активность у ее границ для снижения напряженности, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 04:23
Общество
Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»
Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 01:00
Происшествия
Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55