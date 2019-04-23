Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка ГерманииЧемпионат вчера в 16:39

В полуфинальном матче Кубка Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Обслуживал матч арбитр Феликс Брих. Счёт был открыт на 12-й минуте.
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«РБ Лейпциг» победил «Гамбург» и попал в финал Кубка Германии

Газета.Ruвчера в 18:18

«Лейпциг» стал первым финалистом Кубка Германии

Матч ТВвчера в 16:39

Видеообзор выхода в первый в истории финал Кубка Германии для «РБ Лейпциг»

Чемпионатвчера в 19:41

«РБ Лейпциг» победил «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

Спорт-Экспрессвчера в 16:50

«РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

Советский спортвчера в 16:36

«Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии

LiveSport.ruвчера в 16:50

Гамбург-Лейпциг 23.04.2019 прогноз Ф2 (-1.5)

Sport-placeвчера в 05:17
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Политика

В Кремле рассказали, как Путин будет работать с Зеленским

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин будет выстраивать отношения с Киевом после победы Владимира Зеленского на украинских выборах.
Обновлено в 06:29
Хоккей

Россияне проиграли Швеции на ЮЧМ, Канада обыграла Чехию

В последнем матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею сборная Россия встречалась с хозяевами турнира сборной Швецией.
Обновлено вчера в 16:25
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» сделал новые снимки обратной стороны Луны

Обновлено в 06:34
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Промышленный памятник конструктивизма в Петербурге продают на Avito

В Санкт-Петербурге выставлено на продажу здание канатного цеха с водонапорной башней, построенное в стиле конструктивизма в 1929—1930 годах по проекту архитектора Якова Чернихова.
Обновлено в 06:59
Экономика

Индекс делового климата Ifo в Германии снизился в апреле

Индекс делового климата в Германии в апреле сократился до 99,2 пункта с показателя марта в 99,6 пункта, следует из сообщения исследовательского института Ifo.
Обновлено в 05:57
Общество

В Московском зоопарке вылупились два кудрявых пеликана

В Московском зоопарке появились на свет два птенца кудрявого пеликана.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева

Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Футбол

Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:06
Общество

Энергосистема Крыма и Севастополя стала полностью независимой

"Испытания подтвердили возможность обеспечения Балаклавской ТЭС и Таврической ТЭС автоматического регулирования заданного значения частоты электрического тока в изолированной энергосистеме, а так же доказали способность длительной работы энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя изолировано от Единой энергетической системы России", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Общество

С 1 июня звонки через таксофоны по РФ станут бесплатными

"Ростелеком" принял решение с 1 июня сделать звонки через таксофоны на номера фиксированной связи бесплатными по всей России.
Обновлено в 05:04
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по объему ввода ТЦ

В 2018 году Россия заняла второе место в Центральной и Восточной Европе по объему построенных торговых площадей с показателем 483 тыс. кв. м, уступив Турции, где было введено 525 тыс. кв. м. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:55
Политика

Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора

Обновлено в 07:03
Общество

Архангельские чиновники выступили против ввоза мусора из Москвы

Обновлено в 07:06
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Здоровье

Ужин в кафе закончился скорой и больницей, но доказать вину заведения не удается

Инцидент случился почти год назад, но вину заведения не могут доказать до сих пор.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Обновлено в 04:59
Политика

Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде

1. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Бронепоезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля.
Обновлено в 06:58
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Авто

Завод Hino начали строить в Подмосковье

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.
Обновлено в 04:14
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко ждет ребенка

Обновлено в 07:02
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности возле ее границ

Россия призывает НАТО прекратить военную активность у ее границ для снижения напряженности, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 04:23
Общество

Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»

Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 01:00
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
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