Футбол
«РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, обыграв «Гамбург»REGNUM вчера в 23:52
«РБ Лейпциг» одержал победу над «Гамбургом» в полуфинале Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 3:1.
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Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
Обновлено в 05:42
Политика
Прибывший во Владивосток поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
У Маркл могут возникнуть осложнения при родах
Арбайтер отметила, что Маркл исполнится в этом году уже 38 лет, а этот возраст очень опасен и не исключены осложнения при родах.
Обновлено в 05:00
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Обновлено в 05:09
Здоровье
Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54
Политика
Белый дом назвал даты торговых переговоров с Китаем
Новые этапы торговых переговоров США и Китая пройдут 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено вчера в 22:48
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Пожары нанесли ущерб в 600 млн рублей сельскому хозяйству Забайкалья
Сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья природными пожарами, по предварительным подсчетам, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Авто
Cordiant расширил линейку моделей шин Comfort 2
В прошлом году Cordiant выпустил на рынок ограниченное количество типоразмеров Comfort 2 — большая часть из них пришлась на шины для SUV, но с текущего года запущена полная линейка модели.
Обновлено в 02:45
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
В МИД исключили появление американского ядерного оружия в Словакии
Замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил появление американского ядерного оружия на базах в Словакии.
Обновлено в 04:29
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Диетологи рассказали, чем опасна газированная вода
Обновлено вчера в 10:55
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Шойгу пригрозил НАТО ассиметричным ответом на действия у границ России
Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил НАТО об ассиметричных мерах в ответ на действия альянса у российских границ.
Обновлено в 05:20
Спорт
Авербух высказался о соперничестве Загитовой и Медведевой
Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал соперничество олимпийской чемпионки Алина Загитовой и серебряного призера Игр Евгении Медведевой, передает UTV.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Кино
Стала известна дата следующей церемонии вручения премии «Оскар»
Следующая церемония вручения американский кинопремии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, об этом говорится в сообщении Американской академии киноискусств.
Обновлено в 05:23
Общество
В Минприроды предложили запретить держать дома волков, лис и питонов
Отмечается, что в список таких животных вошли крокодилы, тарантулы, питоны длиннее 4 м, каймановые черепахи с размером панциря свыше 30 см, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, сервалы.
Обновлено в 05:53