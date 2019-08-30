Футбол
Советский спорт«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги
У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.
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Будущий соперник «Зенита» «РБ Лейпциг» крупно обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»
Спорт-Экспрессвчера в 16:36
«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Лейпциг»: прогноз на футбол от Амангельды Сейтханова
Legalbet29 августа в 08:38
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
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В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
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Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Экономика
ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
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Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News 00:30
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Пушков призвал президента Грузии очнуться
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РИА Новости вчера в 10:54
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В ходе разговора лидеры обсудили ситуацию в Донбассе и прошедший в Биаррице саммит G7.
Военное дело вчера в 07:20
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В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
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Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Здоровье
Ученые назвали ранний признак диабета
По данным Минздрава РФ, за последние пять лет количество пациентов с сахарным диабетом в России выросло на 23%.
Medical Note вчера в 23:58
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия вчера в 13:20
Наука
Создана вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ
Сотрудники Школы медицины Маунт-Синай (США) создали перспективную вакцину от вируса иммунодефицита человека, основанную на ДНК и рекомбинантных белках.
Planet Today вчера в 08:33
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Политика
Трамп намерен по приглашению Меркель посетить Германию
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию, однако не уточнил сроки визита.
ТАСС вчера в 19:04
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Футбол
«Кальяри» арендовал Ольсена. Вратарем интересовалось «Динамо»
Спорт-Экспресс вчера в 13:57
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Культура
Умер художник Сергей Ковальский
Lenta.ru вчера в 20:48
Авто
«Русский Land Cruiser» выйдет в продажу в 2022 году
Новый УАЗ «Патриот», призванный стать настоящим «Русским Land Cruiser», поступит в продажу в 2022 году.
Автоновости дня вчера в 23:36
Происшествия
Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку доставили в Москву
Газета.Ru вчера в 06:06
Армия и оружие
Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
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Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
В Алабаме во время стрельбы на стадионе пострадали 10 подростков
Не менее 10 подростков получили ранения в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама).
Российская газета 00:30
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 29 августа в 08:40
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»
Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:56
Общество
В США зоопарк боится потерять панд из-за торговой войны с Китаем
Администрация Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне опасается, что торговые споры между США и Китаем могут отразиться на пандах, привезенных из КНР.
Российская газета вчера в 22:59
Политика
Россия и Украина перенесли обмен заключенными
Ожидаемый в пятницу, 30 августа, обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится.
Вечерние Ведомости вчера в 09:02