Футбол

Советский спортСоветский спорт«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги

У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.
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«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги

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Немецкий футболист
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