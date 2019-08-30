Футбол
Советский спорт«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги
У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.
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Космос
В Сети появилось видео с роботом «Федором» на МКС
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Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
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Капитан «Ювентуса» Кьеллини получил серьезную травму колена
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Политика
Ушаков рассказал о планах Путина
Вести.Ru 10:30
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Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру 14:28
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Политика
Новый генпрокурор Украины требует «крови в правовом смысле»
Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что намерен привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и таким способом вернуть максимальный объём украденных активов.
Life.ru 12:20
Политика
Трамп решил пересмотреть военную помощь Украине
Стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи «незалежной».
Свободная Пресса вчера в 00:33
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси
В твиттере основателя и главы сервиса микроблогов Джека Дорси появились около 20 твитов с расистскими комментариями и, по-видимому, именами участников хакерской команды, сообщает Gizmodo.
Дождь 16:40
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика
Зеленский предложил наделить украинцев правом вносить законопроекты
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, позволяющий гражданам страны вносить законодательные инициативы наряду с главой государства, министрами и депутатами.
RT на русском 13:18
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Музыка
Ману Чао перевыпустил дебютный альбом Clandestino
Франко-испанский музыкант Ману Чао перевыпустил пластинку Clandestino через 21 год после ее выхода, добавив три новых трека, сообщает Le Monde.
РИА Новости 09:47
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Авто
Каким станет автомобиль в недалёком будущем
Как пишет издание «Профиль», самый вероятный вектор развития будущих машин — это их полная электрификация.
Тарантас Ньюс 05:25
Единоборства
«Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии
Советский спорт 15:12
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Происшествия
В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты
В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты.
Эхо Москвы 16:00
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Происшествия
В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец
Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
Профиль 15:44
Общество
В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его
Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
Bash.News 12:42
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование юбилея Победы
Россия направила приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Известия 13:28
Финансы
WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы
Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.
ПРАЙМ 07:45