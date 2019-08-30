Футбол

Советский спортСоветский спорт«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги

У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.
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Хет-трик Вернера принес «Лейпцигу» третью победу на старте бундеслиги

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