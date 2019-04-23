Футбол
«РБ Лейпциг» впервые вышел в финал Кубка ГерманииSports.ru вчера в 17:14
«РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» в матче 1/2 финала Кубка Германии (3:1). Клуб, основанный в 2009 году, впервые в своей истории вышел в финал Кубка страны.
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Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес
Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах
Обновлено вчера в 07:00
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Обновлено вчера в 08:29
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Обновлено вчера в 15:55
Хоккей
«Сан-Хосе» — «Вегас»: Коди Икин разбил в кровь голову Джо Павелски
Американец уходил на скамью запасных с разбитой головой, а хоккеист «Голден Найтс» получил матч-штраф за удар соперника клюшкой.
Обновлено в 01:09
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии
«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступление в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Казани задержан бывший мэр Бугульмы
Следком по РТ возбудил дело против депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Футбол
Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Toyota планирует выпустить совершенно новый кроссовер
Японская компания планирует выпустить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке
Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters. Уточняется, что он был контролируемым.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей
В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Туве задержали восьмого сбежавшего из ИВС
Обновлено в 00:14
Экология
В Академическом предлагают построить парк по примеру Нью-Йорка: публикуем эскизы
В конце прошлого года в Академическом началось строительство одного из крупнейших парков Екатеринбурга — Преображенского, площадью 49,5 гектаров.
Обновлено вчера в 22:50
Наука
Геологи выяснили, почему магнитное поле Земли меняется рывками
Обновлено 22 апреля в 11:42
Энергетика
Белоруссия хочет отказаться от российской нефти
В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень
Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 02:00
Баскетбол
«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» и повел в серии
Обновлено в 00:30
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Трамп провел встречу с основателем Twitter
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.
Обновлено вчера в 19:23
Шоу-бизнес
Коллега Евгения Леонова-Гладышева: «Он совсем плох»
Коллеги говорят, что его состояние плохое: он полностью не восстановился.
Обновлено в 01:00
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой
Самое удивительное, что Юлия Началова за много лет до своей смерти знала, что 16 марта 2019 года будет для нее роковой датой.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
В Щелково происходит тление на мусорном полигоне
Обновлено в 00:18