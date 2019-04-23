Футбол

«РБ Лейпциг» впервые вышел в финал Кубка ГерманииSports.ru вчера в 17:14

«РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» в матче 1/2 финала Кубка Германии (3:1). Клуб, основанный в 2009 году, впервые в своей истории вышел в финал Кубка страны.
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«РБ Лейпциг» победил «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

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Гамбург-Лейпциг 23.04.2019 прогноз Ф2 (-1.5)

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«Лейпциг» стал первым финалистом Кубка Германии

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«РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

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«РБ Лейпциг» впервые вышел в финал Кубка Германии

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«Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии

LiveSport.ruвчера в 16:50

Видеообзор выхода в первый в истории финал Кубка Германии для «РБ Лейпциг»

Чемпионатвчера в 19:41
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Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

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Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

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В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии

«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступление в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

В Казани задержан бывший мэр Бугульмы

Следком по РТ возбудил дело против депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Футбол

Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 23:36
Авто

Toyota планирует выпустить совершенно новый кроссовер

Японская компания планирует выпустить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия

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Обновлено в 01:12
Армия и оружие

ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей

В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

В Туве задержали восьмого сбежавшего из ИВС

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Экология

В Академическом предлагают построить парк по примеру Нью-Йорка: публикуем эскизы

В конце прошлого года в Академическом началось строительство одного из крупнейших парков Екатеринбурга — Преображенского, площадью 49,5 гектаров.
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Геологи выяснили, почему магнитное поле Земли меняется рывками

Обновлено 22 апреля в 11:42
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В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
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Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
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Политика

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Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
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Баскетбол

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К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
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Политика

Трамп провел встречу с основателем Twitter

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Шоу-бизнес

Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой

Самое удивительное, что Юлия Началова за много лет до своей смерти знала, что 16 марта 2019 года будет для нее роковой датой.
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В Щелково происходит тление на мусорном полигоне

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