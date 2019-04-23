«РБ Лейпциг» впервые вышел в финал Кубка ГерманииSports.ru вчера в 17:14

«РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» в матче 1/2 финала Кубка Германии (3:1). Клуб, основанный в 2009 году, впервые в своей истории вышел в финал Кубка страны.

Политика Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.

Происшествия В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.

Футбол «Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии «Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Происшествия Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступление в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.

Происшествия В Казани задержан бывший мэр Бугульмы Следком по РТ возбудил дело против депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова.

Авто Toyota планирует выпустить совершенно новый кроссовер Японская компания планирует выпустить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.

Происшествия Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters. Уточняется, что он был контролируемым.

Армия и оружие ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.

Экология В Академическом предлагают построить парк по примеру Нью-Йорка: публикуем эскизы В конце прошлого года в Академическом началось строительство одного из крупнейших парков Екатеринбурга — Преображенского, площадью 49,5 гектаров.

Энергетика Белоруссия хочет отказаться от российской нефти В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.

Экономика Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.

Политика Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.

Политика Трамп провел встречу с основателем Twitter Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.

Авто Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.