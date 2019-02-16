Футбол

«РБ Лейпциг» в гостях обыграл «Штутгарт»ProstoProSport 11:30

Футболисты «Штутгарта» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии проиграли клубу «РБ Лейпциг». Встреча, прошедшая в субботу в Штутгарте на «Мерседес-Бенц-Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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«Лейпциг» победил «Штутгарт», Поульсен сделал дубль

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Дубль Поульсена принес «Лейпцигу» победу в Штутгарте

Матч ТВ11:31
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Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном

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В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
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Происшествия

Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
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Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман хочет приобрести английский «Манчестер Юнайтед».
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Происшествия

В Твери навес рухнул на людей, два человека пострадали

Два человека госпитализированы с улицы Новоторжской в Твери, где на прохожих обрушился деревянный навес, установленный у старинного дома, закрытого на многолетнюю реставрацию.
Обновлено в 13:08
Кино

Стал известен лучший фильм Берлинского кинофестиваля

Фильм "Синонимы" израильского режиссера Надава Лапида получил "Золотого медведя", главную награду 69-го Берлинского кинофестиваля.
Обновлено в 14:39
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В Кривом Роге подожгли храм УПЦ

Неизвестные подожгли храм Украинской православной церкви в Кривом Роге и оставили на его стенах нацистские надписи, сообщает пресс-служба местной епархии.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Париже полиция использовала слезоточивый газ против «жёлтых жилетов»

Сотрудники правоохранительных органов Парижа применили слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов».
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Лавров надеется продолжить переговоры по мирному договору с Японией

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает продолжить переговоры по мирному договору в соответствии с декларацией 1956 года.
Обновлено в 10:56
Политика

Охранник Порошенко оттолкнул журналиста «России 1»

Охранник Петра Порошенко оттолкнул журналиста "России 1", пытавшегося задать вопрос украинскому лидеру.
Обновлено в 08:30
Политика

Лавров оценил заявление продюсера Би-би-си о съемках «химатак» в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление продюсера телеканала Би-би-си, признавшего постановочный характер съемок химатак в Сирии, заявил, что всем это было очевидно с самого начала.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Суд признал педофилом бывшего архиепископа Вашингтона

Церковный суд признал бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэрика виновным в педофилии, сообщает ватиканская Конгрегация доктрины веры.
Обновлено в 06:13
Футбол

«Вердер» на 96-й минуте ушел от поражения в матче с «Гертой»

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Обновлено в 14:50
Политика

Роговцева призвала украинцев изолироваться от россиян

Ада Роговцева, будучи народной артисткой СССР, считает что украинцам необходимо изолироваться от россиян, которые, по ее глубокому мнению, относятся к ее соотечественникам свысока.
Обновлено в 01:35
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюпорт» в 1/8 финала Кубка Англии

Футболисты "Манчестер Сити" добились крупной победы в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии над клубом четвертого дивизиона "Ньюпорт Каунти".
Обновлено в 14:37
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«Потрясающая»: Иванка Трамп встретилась с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Обновлено в 14:54
Происшествия

На трассе «Скандинавия» перевернулся грузовик, перекрыв движение

Причины инцидента устанавливаются. ДТП полностью перекрыло федеральную дорогу, транспорт вынужден двигаться по обочине.
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Конфликт между азербайджанцами и чеченцами исчерпан

По данным СМИ, на расширенной встрече влиятельных представителей азербайджанской и чеченской общин, где случай был признан не соответствующим реальному уровню братства и дружбы между азербайджанцами и чеченцами, конфликт был исчерпан, а напряженность сведена на нет.
Обновлено в 07:05
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Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России

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Происшествия

В Донецкой области при разминировании боеприпасов погиб сапер

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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М

Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90М.
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Калужский банк ограбили на 14 млн рублей

Банк в Калуге обокрали на более чем 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД в субботу, 16 февраля.
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Медведев предложил изменить критерии оценки бедности

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Порошенко уверен в своем отличном результате на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что покажет отличный результат на предстоящих выборах главы государства.
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Австрийский футболист, нападающий клуба «РБ Лейпциг» и сборной Австрии. Участник чемпионата Европы 2016 года.
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Штутгарт
Город в Германии
Город в Германии, административный центр земли Баден-Вюртемберг, один из важнейших промышленных центров Германии, а также важный культурный центр. В Штутгарте проживает около 630 тысяч человек, город занимает по этому показателю шестое место в стране.
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