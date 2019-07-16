«РБ Лейпциг» и «Эвертон» согласовали трансфер полузащитника мерсисайдского клуба Адемолы Лукмана, сообщает Sky Sports. По информации источника «быки» заплатят «ирискам» около 22,5 млн фунтов (25 млн евро) за переход 21-летнего футболиста молодежной сборной Англии.

Экономика Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.

Шоу-бизнес 49-летний Тарзан показал идеальное тело в плавках На новом снимке 49-летний Глушко демонстрирует идеальное накаченное тело в красных микро плавках.

Здоровье Российские врачи работают за двоих По данных аналитиков, оплата труда московских врачей с 2013 года по 2019 год выросла в 2,5 раза, тогда как средняя заработная плата в столице увеличилась в 1,5 раза.

Происшествия Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Армия и оружие The National Interest оценил возможности С-500 Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Авто Lotus покажет революционный гиперкар Evija Electric сегодня Революционный полностью электрический гиперкар Evija, который собирается стать самым амбициозным автомобилем в истории фирмы Lotus, будет представлен в рамках эксклюзивного мероприятия в центре Лондона этим вечером.

Наука В Израиле создали «машину Рамануджана» Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.

Политика Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Экономика Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".

Общество В платежках россиян за ЖКХ появится новая строка В платежных квитанциях россиян за услуги жилищно-коммунального хозяйства может появиться новая строка — о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, пишут «Известия».

Здоровье Ученые назвали напитки, употребление которых разрушает зубную эмаль Исследователи отмечают, что серьезный вред также наносят алкогольные напитки и некоторые лекарства, которые обладают скрытой агрессивностью по отношению к зубной эмали, сообщает газета Tages Anzeiger.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Религия В Екатеринбурге более 60 тысяч человек прошли Царским крестным ходом В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошёл Царский крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.

Армия и оружие Российские истребители в США назвали самыми быстрыми в истории Американский портал составил рейтинг самых быстрых истребителей за всю историю военной авиации, включив в него три российских истребителя.

Баскетбол «Химки» подпишут контракт с Йовичем Стоит отметить, что Йович — рекордсмен Евролиги по количеству совершённых передач за один матч.

Общество В МЧС рассказали, как пожарить шашлыки и не спровоцировать пожар Готовить шашлыки на природе нужно только в мангалах, вдали от деревянных построек и низкорастущих деревьев, а после пикника огонь следует тщательно залить водой, рассказали в МЧС России.

Политика Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.

Общество Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.

Политика Косачев оценил назначение нового председателя Еврокомиссии Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит А.Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе.

Спорт Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.