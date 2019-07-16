Футбол
«РБ Лейпциг» согласовал с «Эвертоном» трансфер ЛукманаSport24.ru вчера в 13:58
«РБ Лейпциг» и «Эвертон» согласовали трансфер полузащитника мерсисайдского клуба Адемолы Лукмана, сообщает Sky Sports. По информации источника «быки» заплатят «ирискам» около 22,5 млн фунтов (25 млн евро) за переход 21-летнего футболиста молодежной сборной Англии.
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«РБ Лейпциг» договорился о покупке полузащитника «Эвертона» Лукмана за 22,5 млн фунтов
Sports.ruвчера в 14:22
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