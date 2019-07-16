«РБ Лейпциг» и «Эвертон» согласовали трансфер полузащитника мерсисайдского клуба Адемолы Лукмана, сообщает Sky Sports. По информации источника «быки» заплатят «ирискам» около 22,5 млн фунтов (25 млн евро) за переход 21-летнего футболиста молодежной сборной Англии.

Политика На Порошенко завели 11 уголовных дел Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Политика В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели В расследовании катастрофы пассажирского самолета «Боинг» Malaysia Airlines в небе над юго-востоком Украины появились новые свидетели.

Политика Зеленский потребовал срочное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.

Экономика Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.

Происшествия В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.

Происшествия «Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии «Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

Происшествия Голунов вызван в Следственный комитет Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Футбол Стивен Брюс возглавил «Ньюкасл» Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.

Политика Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Политика Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Здоровье Крупные клиники дадут практические навыки молодым осетинским врачам Молодые североосетинские врачи будут проходить дополнительное обучение в крупных клиниках России, - сообщает сайт главы и правительства республики.

Финансы Назван самый плохой день для рубля Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Происшествия Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.

Политика Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Происшествия В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост В Свердловской области тягач протаранил опорную балку моста.

Политика «Яблоко» пожаловалась в Мосизбирком на отказ в регистрации кандидатов Партия «Яблоко» направила в Мосизбирком пять жалоб на отказ в регистрации своих кандидатов в депутаты Мосгордумы.