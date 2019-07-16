Футбол
«РБ Лейпциг» согласовал с «Эвертоном» трансфер ЛукманаSport24.ru 13:58
«РБ Лейпциг» и «Эвертон» согласовали трансфер полузащитника мерсисайдского клуба Адемолы Лукмана, сообщает Sky Sports. По информации источника «быки» заплатят «ирискам» около 22,5 млн фунтов (25 млн евро) за переход 21-летнего футболиста молодежной сборной Англии.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
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В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
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«Парма» снова арендовала игрока «Наполи»
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Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
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В Германии предложили оптимизировать медицину и закрыть 1150 клиник
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Обновлено вчера в 08:12
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
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Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
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Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Экономика
ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры
В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
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Общество
Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Гаджеты
Системная плата Biostar B365MHC поддерживает процессоры Intel Core восьмого и девятого поколения
Ассортимент Biostar пополнила системная плата B365MHC типоразмера microATX, позиционируемая как основа компьютера для работы с офисными приложениями, просмотра веб-страниц и видео.
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Футбол
Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентус»
Защитник голландского "Аякса" и национальной сборной Нидерландов Матийс Де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти заключительный медосмотр перед переходом в "Ювентус", сообщает Sport24.
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Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
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Телеканал «Россия» запускает проект «Сердце пармы», одноименный фильм уже начали снимать в Пермском крае.
Обновлено в 11:08
Общество
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Общество
Водяной смерч в Сочи сняли на видео
В районе Хост в Сочи на видео был снят водяной смерч в море, кадры есть в Instagram пользователя dtpsochi.
Обновлено в 11:03
Наука
Телевидение и социальные сети усиливают депрессию у подростков
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Кино
«Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на премию «Эмми»
Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации «Лучший актёр в драматическом сериале».
Обновлено в 14:17
Космос
«Напечатать» базу на Луне «Роскосмосу» будет сложно — кандидат наук
Планы «Роскосмоса», связанные с использованием лунных материалов для строительства базы на Луне, едва ли осуществимы, заявил 16 июля ИА Красная Весна кандидат технических наук Константин Васильев.
Обновлено в 15:59
Политика
Экс-президента Перу арестовали в США
«Генпрокуратура сообщает, что бывший президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по запросу об экстрадиции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД
Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:03
Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 19:01
Общество
Биоспецназ направили в зону наводнения в Иркутской области
В зону наводнения в Иркутской области для выявления возбудителей опасных болезней прибыло уникальное военное подразделение — Центр биологической защиты специального назначения Минобороны, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.
Обновлено в 18:41
Политика
Глава МВД Италии заявил, что украинские наемники готовились его убить
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что участники ультраправой группировки готовили на него покушение.
Обновлено в 11:48
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22