Футбол
«Лейпциг» разгромил дебютанта бундеслиги «Унион»Матч ТВ 13:53
«Лейпциг» одержал крупную победу над берлинским «Унионом» в матче первого тура бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы в составе победителей забили Марсель Хальстенберг, Марсель Забитцер, Тимо Вернер и Кристофер Нкунку. Отметим, что «Унион» является дебютантом бундеслиги.
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«Унион» Берлин – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч Бундеслиги. Прыжок в неизвестность
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