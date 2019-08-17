Футбол

«Лейпциг» разгромил дебютанта бундеслиги «Унион»Матч ТВ 13:53

«Лейпциг» одержал крупную победу над берлинским «Унионом» в матче первого тура бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы в составе победителей забили Марсель Хальстенберг, Марсель Забитцер, Тимо Вернер и Кристофер Нкунку. Отметим, что «Унион» является дебютантом бундеслиги.
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«Лейпциг» разгромил «Унион»

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Отмечается, что Тускул победил в конкурсе и в прошлом году – тогда он предложил проект солнечной электростанции для районов на Крайнем Севере, которая могла бы работать на протяжении полярного дня.
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