«РБ Лейпциг» в гостях нанёс крупное поражение «Унион Берлин» в матче первого тура немецкой Бундеслиги. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.

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