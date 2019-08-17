Футбол

«РБ Лейпциг» разгромил «Унион Берлин» в матче БундеслигиRT на русском 13:55

«РБ Лейпциг» в гостях нанёс крупное поражение «Унион Берлин» в матче первого тура немецкой Бундеслиги. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.
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