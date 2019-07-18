Футбол
«РБ Лейпциг» подписал хавбека «ПСЖ» НкункуSports.ru 04:56
Полузащитник «ПСЖ» Кристофер Нкунку продолжит карьеру в Германии. Игрок заключил контракт с «РБ Лейпциг» до 2024 года. 21-летний француз будет выступать под номером 18.
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