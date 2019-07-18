Футбол
«РБ Лейпциг» подписал хавбека «ПСЖ» НкункуSports.ru 04:56
Игрок заключил контракт с «РБ Лейпциг» до 2024 года. 21-летний француз будет выступать под номером 18. Сообщалось, что немецкий клуб приобретет Нкунку за 15 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Экономика
Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской области
Согласно документу, в схему включено строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в бухте Ура в Мурманской области.
Обновлено в 04:44
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
Госдума приняла закон о шпионских гаджетах
Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Здоровье вне закона: женщине грозит срок за покупку лекарства для сына
Жительница Москвы заказала через интернет «Фризиум» — противосудорожный препарат, который не смогла найти в России.
Обновлено в 01:57
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу возможности личной встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:43
Энергетика
В порту Усть-Луга «грязная» нефть подмешивается к чистой
Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.
Обновлено в 06:32
Авто
Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath
Чуть менее года назад был представлен прототип пикапа от Hennessey под названием Голиаф.
Обновлено вчера в 17:22
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
Минздрав пересмотрел целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году, следует из новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы (есть у РБК, собеседник, близкий к министерству подтвердил подлинность документа).
Обновлено в 06:33
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Авто
Представлен кроссовер Mercedes-AMG GLC 43
Новый Mercedes-AMG GLC 43 доступен как в виде обычного кроссовера, так и купеобразного GLC 43 Coupe.
Обновлено в 00:30
Политика
Зеленский сообщил об афере в сфере оборонного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 05:46
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Глава МИД Венгрии заявил о необходимости поддержки диалога с Россией
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для Будапешта важно поддерживать прагматичный и основанный на взаимном доверии и уважении диалог с Москвой.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 06:39
Транспорт
Власти Москвы одобрили реконструкцию участка Киевского шоссе
Власти Москвы одобрили реконструкцию Киевского шоссе на участке от Малой бетонки до границы города.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Рабочие фабрики Apple вырыли туннель для воровства деталей от iPhone
Однажды команда обнаружила полноценный тоннель, созданный работниками завода для вывоза готовых деталей за пределы предприятия.
Обновлено в 05:25
Экономика
В Новгородской области опробуют систему tax free
Правительство РФ внесло изменения в программу реализации пилотного проекта по внедрению так называемой системы tax free.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Серийным Су-57 поменяют двигатели
Российским серийным истребителям пятого поколения Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50