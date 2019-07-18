Футбол

«РБ Лейпциг» подписал игрока «ПСЖ»Еженедельник Футбол 05:26

Полузащитник «ПСЖ» Кристофер Нкунку переберется в «РБ Лейпциг». Немецкий клуб подписал 21-летнего игрока. Футболист заключил с «быками» пятилетний контракт, до лета 2024 года.
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«РБ Лейпциг» приобрёл форварда «ПСЖ» Нкунку

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«РБ Лейпциг» подписал хавбека «ПСЖ» Нкунку

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Хавбек ПСЖ перешел в «РБ Лейпциг»

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«Лейпциг» подписал хавбека «ПСЖ»

Матч ТВ04:15

«Лейпциг» подписал хавбека «ПСЖ»

Sportbox.RU04:15
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Государство выиграло дело - Минюст о решении Страсбургского суда по делу ТВ "Рустави 2" >> ЕСПЧ признал недопустимыми все претензии юристов телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев к грузинскому судопроизводству.
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Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы

Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
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На что футболист ответил, что точно не он сам. "Очевидно, что в Зоне 51 нет другого Златана, потому что он здесь", - пошутил форвард.
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На Крымском мосту закончили укладку рельсов

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Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен».
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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