Футбол
«РБ Лейпциг» подписал игрока «ПСЖ»Еженедельник Футбол 05:26
Полузащитник «ПСЖ» Кристофер Нкунку переберется в «РБ Лейпциг». Немецкий клуб подписал 21-летнего игрока. Футболист заключил с «быками» пятилетний контракт, до лета 2024 года.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:16, Вашингтон
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Происшествия
МВД Сербии получило вызов о бомбе в самолёте с молодёжной сборной
Министерство внутренних дел Сербии проводит проверку звонка о взрывном устройстве на самолёте в столичном аэропорту Белграда.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Политика
Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере
В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Момент ДТП с погибшим пешеходом на Московской сняла видеокамера
Смертельный наезд на женщину, который произошел сегодня в центре Саратова, попал под объектив видеокамеры.
Обновлено в 04:28
Космос
Навигационная система Galileo возобновила работу
Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.
Обновлено в 06:17
Музыка
Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне
Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол
«Динамо» сделало предложение о переходе форварда «Марселя» Н’Жие
Московское «Динамо» ведет переговоры о переходе нападающего французского «Марселя» Клинтона Н’Жие.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6
В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6.
Обновлено в 07:38
Политика
В Кремле оценили возможность личной встречи Путина и Зеленского
Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в настоящий момент не обсуждается.
Обновлено в 06:49
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Наука
Красное вино оказалось полезным для космонавтов
Обновлено в 07:36
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Общество
Москвичка опровергла сообщения о принуждении к браку в Чечне
Обновлено вчера в 16:49
Политика
В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе
Договоренность о перемирии в Донбассе с 21 июля впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о прекращении огня, сообщил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Перми с арт-объекта «Слава труду» украли две последние буквы
В Перми с арт-объекта «Слава труду» украли две последние буквы, сообщается на сайте музея современного искусства «PERMM».
Обновлено в 06:53
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Технологии
Горэлектротранс представил макет водородного трамвая
Действующий макет на базе трамвая ЛМ-68М представили публике в Трамвайном парке 1. Разработчики водородного трамвая хотят показать перспективность применения на городском электротранспорте энергоустановок на водородных топливных элементах.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Политика
Депутаты предложили ограничить выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ
В Госдуме рассмотрят инициативу об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 07:08
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Футбол
Штурм Зоны 51: Ибрагимович рассказал, чего там точно не найдут
На что футболист ответил, что точно не он сам. "Очевидно, что в Зоне 51 нет другого Златана, потому что он здесь", - пошутил форвард.
Обновлено в 07:51