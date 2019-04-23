«РБ Лейпциг» победил «Гамбург» и попал в финал Кубка ГерманииГазета.Ru вчера в 18:18

В полуфинальной встрече Кубка Германии "РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом" со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт". Игра прошла в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". В составе победителей голы оформили Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг.

«РБ Лейпциг» победил «Гамбург» и попал в финал Кубка Германии

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