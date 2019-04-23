Футбол

«РБ Лейпциг» победил «Гамбург» и попал в финал Кубка ГерманииГазета.Ru вчера в 18:18

В полуфинальной встрече Кубка Германии "РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом" со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт". Игра прошла в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". В составе победителей голы оформили Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг.
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«РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

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Гамбург-Лейпциг 23.04.2019 прогноз Ф2 (-1.5)

Sport-placeвчера в 05:17
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Религия

Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

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Экономика

Россияне стали массово продавать свои дачи

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Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

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Происшествия

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Юлия Началова знала точную дату своей смерти

Пиар-менеджер рассказала о роковом числе. Уроженка Воронежа и известная российская певица Юлия Началова знала точную дату своей смерти.
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Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Глава СКР заявил, что, «оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках под американские».
Обновлено вчера в 17:52
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс вышла на связь с фанатами

Бритни Спирс записала обращение к своим поклонникам, в котором сообщила, что в психиатрической клинике она находится по доброй воле.
Обновлено в 04:01
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Общество

Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий

Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда.
Обновлено вчера в 10:10
Авто

Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Обновлено в 03:27
Происшествия

В Москве из храма похитили икону

По предварительной версии, икону могла похитить одна из посетительниц храма во время вечерней литургии.
Обновлено в 02:14
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
Футбол

В Башкирии мусорный полигон назвали в честь арбитра Москалева

В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии появился мусорный полигон имени футбольного судьи Владимира Москалева, сообщает «Башинформ».
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Разведывательный корабль спецназначения спустили на воду на Украине

Пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила о новом разведывательном корабле, который был спущен на воду.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Футбол

Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой

Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

Обновлено в 02:39
Здоровье

Жители Оргтруда вышли на митинг против оптимизации «скорой»

Жители микрорайона Оргтруд в очередной раз вышли на митинг.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

Российские журналисты призвали Зеленского освободить Вышинского

Российские журналисты обратились к победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть ситуацию с арестом главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Обновлено в 03:23
Политика

Шойгу заявил о готовности России преодолеть американскую систему ПРО

Россия обладает средствами для преодоления системы противоракетной обороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено в 03:24
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Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено вчера в 13:33
Общество

Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в России

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Пожары нанесли ущерб в 600 млн рублей сельскому хозяйству Забайкалья

Сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья природными пожарами, по предварительным подсчетам, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
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