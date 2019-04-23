Футбол
«РБ Лейпциг» победил «Гамбург» и попал в финал Кубка ГерманииГазета.Ru вчера в 18:18
В полуфинальной встрече Кубка Германии "РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом" со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт". Игра прошла в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". В составе победителей голы оформили Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 10:37
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Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
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Политика
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Политика
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Экономика
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В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Происшествия
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Сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья природными пожарами, по предварительным подсчетам, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48