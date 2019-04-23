Футбол
«РБ Лейпциг» впервые вышел в финал Кубка ГерманииSports.ru вчера в 17:14
«РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» в матче 1/2 финала Кубка Германии (3:1). Клуб, основанный в 2009 году, впервые в своей истории вышел в финал Кубка страны.
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Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты
Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В Кузбассе появится правительство
Сегодня парламентарии внесли соответствующие поправки в устав региона.
Обновлено в 02:36
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Политика
Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства
Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Названы самые опасные сферы деятельности
В Роструде назвали самые опасные сферы профессиональной деятельности в России, сообщает RT.
Обновлено в 01:18
Общество
«Ъ»: Ростех попросил МЭР пересмотреть позицию по оборудованию для «пакета Яровой»
Госкорпорация "Ростех" предложила Минэкономразвития (МЭР) пересмотреть свой отзыв на проект постановления правительства об использовании интернет-провайдерами исключительно российского оборудования для исполнения "закона Яровой".
Обновлено в 02:21
Политика
У Петра Порошенко хотят отобрать кондитерскую фабрику
Иск в суд подал лидер социалистической партии, он настаивает на национализации бывшей фабрики имени Карла Маркса в Киеве, которая вошла в холдинг «Рошен».
Обновлено в 00:39
Политика
Тереза Мэй пригласила Зеленского посетить Великобританию
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
В нескольких регионах России разрешат криптовалюту
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вернулась в «Дом-2»
Ранее в другой своей передаче, где главной героиней стала балерина Анастасия Волочкова, Ксения Собчак прямо сказала, что ее работа в "Доме-2", несмотря на долгие годы, которые прошли с момента ухода из программы, является незакрытым гештальтом.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В мэрии Якутска проходят обыски
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Бритни Спирс рассказала о пребывании в психиатрической больнице
Певица Бритни Спирс обратилась в инстаграме к своим фанатам, которые стали переживать за ее состояние из-за фотографий после выхода из психиатрической больницы.
Обновлено в 02:04
Культура
Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено вчера в 19:02
Авто
В России изменились цены у трех моделей SUV-сегмента
Проведя мониторинг российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали изменение цен у трех моделей из сегмента внедорожников и кроссоверов.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
Китай получил новую атомную подлодку с баллистическими ракетами
Военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР (ВМС НОАК) получили на вооружение новую атомную подводную лодку.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Выкидыши и инсульт: что пережила третья жена Алексея Лысенкова
Артистка много лет была счастлива с Алексеем Лысенковым, но так и не вышла за него замуж.
Обновлено в 02:00
Технологии
В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
В России успешно завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом плавучем автономном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 02:34
Политика
ОБСЕ открыта к совместной миссии с миротворцами ООН в Донбассе
ОБСЕ открыта к совместной миссии с миротворцами ООН на юго-востоке Украины, однако пока речь об этом не идёт, заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
Обновлено в 02:29
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
Портрет Бузовой может появиться на форме футбольного клуба
Женская футбольная команда «Енисей» подвела предварительные итоги конкурса на лучший дизайн-макет для третьего комплекта экипировки.
Обновлено вчера в 23:06