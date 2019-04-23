Футбол
«РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка ГерманииСоветский спорт 16:36
Встреча прошла на Фолькспаркштадионе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей голами отметились Юссуф Поульсен (12-я минута) и Эмиль Форсберг (72), еще один гол в собственные ворота отправил полузащитник Гамбурга Василие Яньичич (53). У проигравших отличился Бейкери Джатта (24).
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