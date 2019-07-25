Футбол
«РБ Лейпциг» купил Лукмана у «Эвертона» за € 25 млнЧемпионат 05:47
Ранее сообщалось, что трансфер Лукмана обойдётся «РБ Лейпциг» примерно в € 25 млн. Игрок уже выступал за клуб во второй половине сезона-2017/18. Лукман перешёл в «Эвертон» из «Чарльтона» в январе 2017 года.
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