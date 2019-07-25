Ранее сообщалось, что трансфер Лукмана обойдётся «РБ Лейпциг» примерно в € 25 млн. Игрок уже выступал за клуб во второй половине сезона-2017/18. Лукман перешёл в «Эвертон» из «Чарльтона» в январе 2017 года.

«РБ Лейпциг» купил Лукмана у «Эвертона» за € 25 млн

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Авто С 1 августа «АвтоВАЗ» изменит цены на модели LADA Дилерские центры АвтоВАЗ получили уведомление об изменении рекомендованной розничной стоимости на все модели LADA с 1 августа 2019 года.

Политика Путин отменил некоторые санкции против Турции Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Происшествия В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа» Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

Политика Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.

Общество Госдума приняла закон о выплате детского пособия до трех лет С 1 января 2020 года увеличатся количество семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

Общество Жара в Бельгии побила новый рекорд "После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.

Происшествия В Финляндии заявили, что самолет России нарушил воздушное пространство страны 17 июля "В ходе расследования было подтверждено, что российский государственный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии 17 июля в районе города Порвоо в 09:23 по местному времени (совпадает с московским)", - говорится в сообщении ведомства.

Экономика Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Политика Трамп выступил на фоне двуглавого орла Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.

Политика В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B На снимках, сделанных 30 июня и 2 июля, можно разглядеть, как мини-шаттл маневрирует на околоземной орбите.

Происшествия Белорусского дипломата ранили в Анкаре Белорусского дипломата тяжело ранили при вооруженном нападении в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.

Авто Западные эксперты оценили российский вездеход «Шерп» За рубежом высоко оценили российский вездеход «Шерп», который способен преодолевать водные препятствия вплавь, проходить болота и даже переваливать через большие брёвна при движении по лесу.

Политика Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Общество Программу маткапитала задумали сделать бессрочной Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.