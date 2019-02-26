Футбол

РБ Лейпциг — Хоффенхайм 1:1Спорт-Экспресс 16:25

РБ Лейпциг — Хоффенхайм
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
22′
Андрей Крамарич
Штефан Ильзанкер
Тайлер Адамс
46′
57′
Павел Кадержабек
Диего Демме
Кевин Кампль
61′
64′
Надьем Амири
Эрмин Бичакчич
69′
Исхак Бельфодиль
Адам Салаи
Матеус Кунья
Жан-Кевин Огюстен
75′
82′
Жоэлинтон
Райсс Нелсон
Вилли Орбан
89′
"РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" сыграли вничью (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Германии. На 23-й минуте гостей вывел вперед Андрей Крамарич. Сравнял результат на 89-й минуте Вилли Орбан.
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