Футбол

«РБ Лейпциг» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30Чемпионат 06:45

Сегодня, 11 мая, в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет с «Баварией». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в немецком городе Лейпциг. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ковач — об отменённом голе: я друг VAR, решение было спорным, но правильным

Чемпионат13:40

Вилли Орбан: «Мы увидели, что можем играть на равных с „Баварией“»

Спорт-Экспресс20:27

В бундеслиге чемпион определится в последнем туре (впервые за 10 лет). «Бавария» уже могла закончить, но вмешался VAR

Sports.ru14:41

Подлинный трофей Бундеслиги доставят на матч «Баварии», на игру «Боруссии» привезут копию

Sport24.ru17:54

«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»

LiveSport.ru11:46

«Лейпциг» - «Бавария»: на кону немецкое золото

Все про Спорт ру09 мая в 19:58

Лейпциг - Бавария М ~ прогноз на центральный матч Бундеслиги: гости снимут вопросы о чемпионстве?

Sport-place09 мая в 12:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:57, Ашберн
Происшествия

Во Флориде разбился самолет

Жертвой крушения стал один человек, сообщает Naples Daily News. Разбился самолет около жилых домов.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

Обновлено в 18:31
Политика

Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил замглавы администрации президента Алексея Филатова, сообщается на сайте главы государства.
Обновлено в 17:24
Общество

В Учкуевке обещают создать лучший парк в Крыму

Обновлённый парк «Учкуевка» подрядчик рассчитывает сделать одним из лучших в Крыму уже к 1 октября.
Обновлено вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Бритни Спирс вышла из суда босиком

Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Подписчики Яны удивились, как с такой нагрузкой Саша будет ходить в школу, на что продюсер ответила, что мальчик не будет посещать учебное заведение.
Обновлено в 11:32
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Здоровье

Врачи назвали пять «странных» признаков диабета

Многие люди могут долгое время жить с диабетом, даже не подозревая об этом, поскольку признаки заболевания не всегда вызывают плохое самочувствие.
Обновлено в 09:21
Общество

Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии

Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Происшествия

160 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Японии

Полторы сотни человек застряли в кабинках подъемника на горнолыжном курорте в префектуре Ямагата, Япония.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Здоровье

Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян

Обновлено в 01:22
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Хоккей

Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира

Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погиб один человек

Обновлено в 19:32
Происшествия

Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами

Обновлено в 06:23
Общество

В столице Южного Судана вводят запрет на ночные клубы и дискотеки

Обновлено в 15:03
Происшествия

Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Хоккей

Владимир Путин свалился на ковер, играя в хоккей

Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Двое с перевернувшейся лодки шесть дней дрейфовали в Тихом океане

Обновлено в 20:12
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области

В Переславском районе Ярославской области в ДТП погибли четыре человека, ещё четверо ранены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Обновлено в 14:16
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребёнка

Обновлено в 18:19
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено 09 мая в 21:58
Наука

Американские специалисты ускорили процесс создания стволовых клеток

Исследователи из США разработали более быстрый и эффективный метод создания стволовых клеток.
Обновлено в 20:32
Наука

Глубоководные рыбы развили цветное зрение

Изучение геномов было целью в рамках последнего исследования, результаты которого показали, что глубоководные рыбы смогли со временем развить цветное и чувствительное зрение.
Обновлено вчера в 12:35
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Политика

Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook

Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Экономика

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
Обновлено в 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное