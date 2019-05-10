«РБ Лейпциг» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30Чемпионат 06:45

Сегодня, 11 мая, в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет с «Баварией». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в немецком городе Лейпциг. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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