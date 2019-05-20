Футбол

РБ Лейпциг — Бавария 0:3Спорт-Экспресс вчера в 15:56

РБ Лейпциг — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Финал, вчера
Стадион «Олимпияштадион»
29′
Роберт Левандовски
Тайлер Адамс
Конрад Лаймер
65′
65′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
Вилли Орбан
Дайо Упамекано
70′
73′
Серж Гнабри
Арьен Роббен
78′
Кингсли Коман
Ибраима Конате
Амаду Айдара
82′
Дайо Упамекано
82′
85′
Роберт Левандовски
86′
Роберт Левандовски
87′
Кингсли Коман
Франк Рибери
"Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв в финальном матче "Лейпциг" (3:0). Роберт Левандовски оформил дубль, еще один гол на счету у Кингсли Комана. Ранее мюнхенцы в 29-й раз стали чемпионами Германии (и седьмой раз подряд). Таким образом, "Бавария" сделала золотой дубль.
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