РБ Лейпциг — Бавария 0:3Спорт-Экспресс вчера в 15:56

"Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв в финальном матче "Лейпциг" (3:0). Роберт Левандовски оформил дубль, еще один гол на счету у Кингсли Комана. Ранее мюнхенцы в 29-й раз стали чемпионами Германии (и седьмой раз подряд). Таким образом, "Бавария" сделала золотой дубль.

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Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Политика Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Общество На Невском проспекте повесили плакат с антирекламой Александра Беглова На остановке на Невском проспекте 25 мая повесили плакат с антирекламой врио губернатора Александра Беглова.

Политика Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.

Хоккей Сборная России по хоккею встретится с командой Чехии в матче за бронзу Российская сборная уступила финнам со счетом 0:1. Сегодня за бронзовые медали поборются сборные России и Чехии, а победитель чемпионата мира по хоккею-2019 определится в результате встречи команд Финляндии и Канады, сообщает информационный портал Спорт Экспресс.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Происшествия В жилом доме в Германии произошел взрыв Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.

Космос В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.

Шоу-бизнес Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.

Религия На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.

Экономика Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.

Армия и оружие Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.

Происшествия Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.

Спорт Загитова назвала Ханю и Плющенко королями фигурного катания Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фотографию с Юдзуру Ханю и Евгением Плющенко.

Гаджеты Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.