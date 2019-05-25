Футбол

РБ Лейпциг — Бавария 0:3ProstoProSport 15:56

РБ Лейпциг — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Финал, сегодня
Стадион «Олимпияштадион»
29′
Роберт Левандовски
Тайлер Адамс
Конрад Лаймер
65′
65′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
Вилли Орбан
Дайо Упамекано
70′
73′
Серж Гнабри
Арьен Роббен
78′
Кингсли Коман
Ибраима Конате
Амаду Айдара
82′
Дайо Упамекано
82′
85′
Роберт Левандовски
86′
Роберт Левандовски
87′
Кингсли Коман
Франк Рибери
Футболисты мюнхенской "Баварии" в финальном матче Кубка Германии переиграли клуб "РБ Лейпциг" Встреча, прошедшая в субботу в Берлине на "Олимпиаштадионе", завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенской команды. В ее составе дублем отметился Роберт Левандовски, а один мяч забил Кингсли Коман.
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