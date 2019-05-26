Футбол
РБ Лейпциг — Бавария 0:3ProstoProSport 15:56
Кубок Германии, Финал, сегодня
Стадион «Олимпияштадион»
|29′
Роберт Левандовски
Тайлер Адамс
Конрад Лаймер
|65′
|65′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
Вилли Орбан
Дайо Упамекано
|70′
|73′
Серж Гнабри
Арьен Роббен
|78′
Кингсли Коман
Ибраима Конате
Амаду Айдара
|82′
Дайо Упамекано
|82′
|85′
Роберт Левандовски
|86′
Роберт Левандовски
|87′
Кингсли Коман
Франк Рибери
|42%
|Владение мячом
|58%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|4
|Удары в створ ворот
|10
|7
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
1
Гулачи
16
Клостерманн
8
Айдара
5
Упамекано
23
Хальстенберг
7
Забитцер
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
9
Поульсен
11
Вернер
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
10
Роббен
6
Алькантара
25
Мюллер
24
Толиссо
7
Рибери
9
Левандовски
2 ×
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты мюнхенской "Баварии" в финальном матче Кубка Германии переиграли клуб "РБ Лейпциг" Встреча, прошедшая в субботу в Берлине на "Олимпиаштадионе", завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенской команды. В ее составе дублем отметился Роберт Левандовски, а один мяч забил Кингсли Коман.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено в 11:24
Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Дагестане произошло повторное землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова
Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.
Обновлено в 19:04
Спорт
Агафонова победила на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова
Российская гимнастка Анастасия Агафонова победила в упражнении на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова в Осиеке (Хорватия).
Обновлено в 16:42
Происшествия
Уже десятый за весну альпинист погиб из-за «пробок» на Эвересте
Британец Робин Фишер погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель, передает "Би-би-си".
Обновлено в 17:33
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Футбол
«Наполи» проиграл «Болонье» в последнем матче сезона Серии А
«Болонья» набрала 44 очка и поднялась на 10-е место в Серии А. «Наполи» с 79 очками завершил сезон на 2-й позиции.
Обновлено в 16:31
Хоккей
Тренер канадцев признался, что не удивлен поражению сборной России
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо высказался о поражении команды России в полуфинальном поединке с финнами.
Обновлено в 18:34
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Здоровье
Назван главный симптом дефицита витамина С
Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.
Обновлено в 00:43
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Политика
Госдеп призвал обсудить отставку Мадуро во время переговоров в Осло
США призывают представителей власти и оппозиции Венесуэлы в ходе предстоящих переговоров в Осло обсудить условия отставки действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:24
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.
Обновлено в 09:37
Путешествия
Японская авиакомпания откроет маршруты на Москву и Владивосток
Как рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова авиарейсы свяжут Токио с Москвой и Владивостоком.
Обновлено в 07:29
Футбол
Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»
По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.
Обновлено в 17:19
Экономика
В России подешевела красная икра
Значительное снижение стоимости заметили оптовые покупатели Рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено в 14:55
Хоккей
Вратарь АХЛ вывел финнов в финал чемпионата мира. Сборная России в пятый раз подряд осталась без золота. Видео
Наверное, разве что финская сборная несколько неожиданно прошла шведов, которые не станут чемпионами мира в третий раз кряду.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Дагестане в результате ДТП погибли три человека
Обновлено в 16:34
Авто
С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей
Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 03:20
Культура
Зеленский станцевал в «Лиге смеха»
Обновлено в 16:45
Недвижимость
Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей
В очереди на жилье людям в России приходится стоять от 30 до 70 лет. Всего в очереди "стоят" 2,5 миллиона россиян.
Обновлено вчера в 14:09