РБ Лейпциг — Бавария 0:3ProstoProSport 15:56

Футболисты мюнхенской "Баварии" в финальном матче Кубка Германии переиграли клуб "РБ Лейпциг" Встреча, прошедшая в субботу в Берлине на "Олимпиаштадионе", завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенской команды. В ее составе дублем отметился Роберт Левандовски, а один мяч забил Кингсли Коман.

Политика В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

Происшествия В Дагестане произошло повторное землетрясение Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.

Шоу-бизнес Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.

Спорт Агафонова победила на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова Российская гимнастка Анастасия Агафонова победила в упражнении на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова в Осиеке (Хорватия).

Происшествия Уже десятый за весну альпинист погиб из-за «пробок» на Эвересте Британец Робин Фишер погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель, передает "Би-би-си".

Транспорт Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.

Футбол «Наполи» проиграл «Болонье» в последнем матче сезона Серии А «Болонья» набрала 44 очка и поднялась на 10-е место в Серии А. «Наполи» с 79 очками завершил сезон на 2-й позиции.

Хоккей Тренер канадцев признался, что не удивлен поражению сборной России Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо высказался о поражении команды России в полуфинальном поединке с финнами.

Технологии Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.

Политика Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Происшествия В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.

Здоровье Назван главный симптом дефицита витамина С Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Политика Госдеп призвал обсудить отставку Мадуро во время переговоров в Осло США призывают представителей власти и оппозиции Венесуэлы в ходе предстоящих переговоров в Осло обсудить условия отставки действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса» Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.

Происшествия Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.

Путешествия Японская авиакомпания откроет маршруты на Москву и Владивосток Как рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова авиарейсы свяжут Токио с Москвой и Владивостоком.

Футбол Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса» По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.

Экономика В России подешевела красная икра Значительное снижение стоимости заметили оптовые покупатели Рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Авто С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.