Футбол

РБ Лейпциг — Бавария 0:3ProstoProSport 15:56

РБ Лейпциг — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Финал, сегодня
Стадион «Олимпияштадион»
29′
Роберт Левандовски
Тайлер Адамс
Конрад Лаймер
65′
65′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
Вилли Орбан
Дайо Упамекано
70′
73′
Серж Гнабри
Арьен Роббен
78′
Кингсли Коман
Ибраима Конате
Амаду Айдара
82′
Дайо Упамекано
82′
85′
Роберт Левандовски
86′
Роберт Левандовски
87′
Кингсли Коман
Франк Рибери
Футболисты мюнхенской "Баварии" в финальном матче Кубка Германии переиграли клуб "РБ Лейпциг" Встреча, прошедшая в субботу в Берлине на "Олимпиаштадионе", завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенской команды. В ее составе дублем отметился Роберт Левандовски, а один мяч забил Кингсли Коман.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» и в 19-й раз завоевала Кубок Германии

Советский спорт15:57

«Бавария» оформила 12-й золотой дубль. Это лучший результат среди клубов топ-5 лиг Европы

Sport24.ru17:38

«РБ Лейпциг» vs «Бавария», прогноз на финал Кубка Германии 25 мая

LoginCasino.com23 мая в 09:52

Ковач первым в Германии сделал золотой дубль как игрок и как тренер

Sports.ru16:32

Ковач: Нойер выступил сенсационно в финале Кубка Германии

Чемпионат17:42

Лейпциг-Бавария 25.05.2019 прогноз 1X

Sport-place04:35

У «Баварии» лучший результат по золотым дублям среди клубов топ-5 лиг Европы

Матч ТВ18:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 11:26
Музыка

Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»

Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты

Обновлено в 17:19
Политика

В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Дагестане произошло повторное землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.
Обновлено в 19:04
Спорт

Агафонова победила на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова

Российская гимнастка Анастасия Агафонова победила в упражнении на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова в Осиеке (Хорватия).
Обновлено в 16:42
Происшествия

Уже десятый за весну альпинист погиб из-за «пробок» на Эвересте

Британец Робин Фишер погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель, передает "Би-би-си".
Обновлено в 17:33
Транспорт

Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга

Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Футбол

«Наполи» проиграл «Болонье» в последнем матче сезона Серии А

«Болонья» набрала 44 очка и поднялась на 10-е место в Серии А. «Наполи» с 79 очками завершил сезон на 2-й позиции.
Обновлено в 16:31
Хоккей

Тренер канадцев признался, что не удивлен поражению сборной России

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо высказался о поражении команды России в полуфинальном поединке с финнами.
Обновлено в 18:34
Технологии

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Здоровье

Назван главный симптом дефицита витамина С

Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.
Обновлено в 00:43
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Политика

Госдеп призвал обсудить отставку Мадуро во время переговоров в Осло

США призывают представителей власти и оппозиции Венесуэлы в ходе предстоящих переговоров в Осло обсудить условия отставки действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:24
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.
Обновлено в 09:37
Путешествия

Японская авиакомпания откроет маршруты на Москву и Владивосток

Как рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова авиарейсы свяжут Токио с Москвой и Владивостоком.
Обновлено в 07:29
Футбол

Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»

По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.
Обновлено в 17:19
Экономика

В России подешевела красная икра

Значительное снижение стоимости заметили оптовые покупатели Рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено в 14:55
Хоккей

Вратарь АХЛ вывел финнов в финал чемпионата мира. Сборная России в пятый раз подряд осталась без золота. Видео

Наверное, разве что финская сборная несколько неожиданно прошла шведов, которые не станут чемпионами мира в третий раз кряду.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В Дагестане в результате ДТП погибли три человека

Обновлено в 16:34
Авто

С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей

Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 03:20
Культура

Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

Обновлено в 16:45
Недвижимость

Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей

В очереди на жилье людям в России приходится стоять от 30 до 70 лет. Всего в очереди "стоят" 2,5 миллиона россиян.
Обновлено вчера в 14:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное