Футбол

РБ Лейпциг — Бавария 0:1 (1-й тайм)Советский спорт 00:39

РБ Лейпциг — Бавария
0 – 1
1-й тайм
Кубок Германии, Финал
Стадион «Олимпияштадион»
29′
Роберт Левандовски
Бавария и РБ Лейпциг сыграют в субботу в финале Кубка Германии. Матч пройдет на Олимпияштадион в Берлине и начнется в 21:00 (мск). Бавария, ранее ставшая победителем бундеслиги, имеет шанс сделать дубль.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Лейпциг» - «Бавария»: Нойер и Вернер начнут матч с первых минут

Спорт-Экспресс13:22

Кубок Германии. Финал. Лейпциг - Бавария

Матч ТВ13:50

Кубок Германии. Финал. «РБ Лейпциг» против «Баварии». Текстовая трансляция матча

Sports.ru05:25

«РБ Лейпциг» — «Бавария»: Роббен и Рибери — в запасе на финал Кубка Германии

Чемпионат13:19

Ральф Рангник: В финале Кубка хотим доказать, что у нас лучшая оборона в бундеслиге

Советский спорт03:00

Лейпциг - Бавария М ~ прогноз на финал Кубка Германии: за кем будет решающий рывок?

Sport-place23 мая в 11:32

«РБ Лейпциг» vs «Бавария», прогноз на финал Кубка Германии 25 мая

LoginCasino.com23 мая в 09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

Обновлено в 04:07
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Хоккей

Борис Михайлов указал на отсутствие концовки в игре сборной РФ по хоккею против финнов

Хоккеисты сборных России и Финляндии показали интересную игру в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Обновлено в 13:06
Политика

В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит

На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании UTair, вылетевший 25 мая из Сургута в таджикистанский город Худжанд, благополучно вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 13:30
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Политика

Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

Обновлено в 12:25
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Наука

Нейросеть оживила портрет Достоевского и научила его говорить

На представленном разработчике видео дух захватывает от того, насколько реалистично получается у алгоритма обрабатывать изображение.
Обновлено 22 мая в 11:51
Футбол

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче молодежного первенства России

Обновлено в 09:17
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте

25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Наука

Филологи предложили новый термин для мясных изделий

К карнонимам исследователи отнесли названия готовых мясных продуктов и полуфабрикатов (колбасных изделий, пельменей, мантов, хинкали, котлет, биточков, шашлыков) и проанализировали 411 наименований.
Обновлено вчера в 10:29
Кино

«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты»

Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале стал энокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обновлено в 14:31
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Хоккей

Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией

Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».
Обновлено в 12:56
Хоккей

Кошмар. Финляндия уничтожила российскую мечту

Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира Финляндии – 0:1 Чемпионат мира-2019.
Обновлено в 11:35
Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Третьяк назвал игру финнов четкой и цепкой, и сказал, что россияне боролись до конца Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России высказался о выступлении сборной России против финнов в полуфинале чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 14:32
Гаджеты

Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч

Китайский производитель смартфонов Vivo презентовал свою новую разработку - телефон Z5x.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Новая военная стратегия НАТО утверждена Военным комитетом 22 мая

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, заявил, что эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза".
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки

Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Политика

Губернатор Ростовской области отправил в отставку Юрия Молодченко

До вступления в должность заместителя губернатора Ростовской области Юрий Молодченко был главой министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.
Обновлено в 13:48
Спорт

Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии

В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 06:15
Общество

В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью

Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Наука

В Канаде обнаружен самый древний гриб на Земле

Исследователи рассказали миру о своей невероятной находке. По словам ученых, они обнаружили окаменелый гриб, которому миллиард лет.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное