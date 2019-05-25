Футбол
РБ Лейпциг — Бавария 0:1 (1-й тайм)Советский спорт 00:39
Кубок Германии, Финал
Стадион «Олимпияштадион»
|29′
Роберт Левандовски
|42%
|Владение мячом
|58%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|1
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|4
|4
|Фолы
|3
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
1
Гулачи
16
Клостерманн
6
Конате
4
Орбан
23
Хальстенберг
7
Забитцер
14
Адамс
44
Кампль
10
Форсберг
9
Поульсен
11
Вернер
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
22
Гнабри
6
Алькантара
25
Мюллер
8
Мартинес
29
Коман
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Бавария и РБ Лейпциг сыграют в субботу в финале Кубка Германии. Матч пройдет на Олимпияштадион в Берлине и начнется в 21:00 (мск). Бавария, ранее ставшая победителем бундеслиги, имеет шанс сделать дубль.
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Лейпциг - Бавария М ~ прогноз на финал Кубка Германии: за кем будет решающий рывок?
Sport-place23 мая в 11:32
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
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