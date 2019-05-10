Футбол

РБ Лейпциг — Бавария 0:0Чемпионат 06:45

РБ Лейпциг — Бавария
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
60′
Леон Горетцка
75′
Кингсли Коман
78′
Серж Гнабри
Франк Рибери
81′
Тьяго Алькантара
Рафинья
Диего Демме
Амаду Айдара
82′
Конрад Лаймер
Норди Мукиеле
87′
89′
Кингсли Коман
Арьен Роббен
Эмиль Форсберг
Эмил Смит-Роу
90′
Сегодня, 11 мая, в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет с «Баварией». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в немецком городе Лейпциг. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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