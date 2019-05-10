Футбол
«Бавария» не смогла завоевать чемпионский титул в ЛейпцигеЕвро-футбол.ру вчера в 11:28
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Ред Булл Арена»
|60′
Леон Горетцка
|75′
Кингсли Коман
|78′
Серж Гнабри
Франк Рибери
|81′
Тьяго Алькантара
Рафинья
Диего Демме
Амаду Айдара
|82′
Конрад Лаймер
Норди Мукиеле
|87′
|89′
Кингсли Коман
Арьен Роббен
Эмиль Форсберг
Эмил Смит-Роу
|90′
|39%
|Владение мячом
|61%
|69%
|Процент точных передач
|85%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|7
|1
|Угловые
|6
|6
|Отборы
|16
|11
|Фолы
|9
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Гулачи
16
Клостерманн
6
Конате
4
Орбан
23
Хальстенберг
7
Забитцер
8
Айдара
18
Смит-Роу
22
Мукиеле
11
Вернер
9
Поульсен
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
18
Горетцка
25
Мюллер
13
Рафинья
10
Роббен
9
Левандовски
7
Рибери
Бавария
Расстановка 4‑2‑1‑3
"Бавария" не смогла оформить чемпионский титул в Лейпциге. Теперь команде Нико Ковача придётся решать задачу в домашнем матче против "Айнтрахта" в заключительном туре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лейпциг - Бавария М ~ прогноз на центральный матч Бундеслиги: гости снимут вопросы о чемпионстве?
Sport-place09 мая в 12:12
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
Обновлено вчера в 21:33
Общество
В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Наука
На Сейшелах вновь возродился вид птиц, вымерший 136 тыс. лет назад
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Культура
Средняя дочь Валерия Меладзе посмеялась над Алсу и Зеленским
Обновлено вчера в 02:25
Общество
Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников
Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
В Литве стартовали президентские выборы
В Литве началось голосование на президентских выборах.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Во Франции начались акции протеста «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие
Помпео рассказал о мерах США против Ирана
Ранее сообщалось, что Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу
Известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко приняли решение не отдавать своего сына Сашу в школу.
Обновлено вчера в 11:32
Гаджеты
Thermaltake выпустила геймерский стол с подсветкой
Программное обеспечение Thermaltake iTake, встроенное в стол, позволит синхронизировать подсветку с любым оборудованием, оснащенным Thermaltake RGB Plus.
Обновлено в 01:34
Политика
На Кубе вводят контроль за сосисками и яйцами
Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас заявила, что власти страны вводят контроль за социально значимыми продуктами питания.
Обновлено в 00:51
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 06:01
Армия и оружие
Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено вчера в 00:31
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Анна Ардова: «Не имею права вмешиваться в жизнь детей»
Обновлено в 00:00
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Политика
Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке
"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено вчера в 13:03
Культура
Умерла звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса Пегги Липтон, известная по роли Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс", умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:11
Игры
Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике
На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне
Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.
Обновлено в 00:17
Общество
Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%
«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Токаев решил укреплять сотрудничество с РФ и США
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и США.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик Магас, 11 мая.
Обновлено вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Хоккей
Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44