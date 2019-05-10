«Бавария» не смогла завоевать чемпионский титул в ЛейпцигеЕвро-футбол.ру вчера в 11:28

"Бавария" не смогла оформить чемпионский титул в Лейпциге. Теперь команде Нико Ковача придётся решать задачу в домашнем матче против "Айнтрахта" в заключительном туре.

«Бавария» не смогла завоевать чемпионский титул в Лейпциге

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