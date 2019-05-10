Футбол
РБ Лейпциг — Бавария 0:0Чемпионат 06:45
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
|60′
Леон Горетцка
|75′
Кингсли Коман
|78′
Серж Гнабри
Франк Рибери
|81′
Тьяго Алькантара
Рафинья
Диего Демме
Амаду Айдара
|82′
Конрад Лаймер
Норди Мукиеле
|87′
|89′
Кингсли Коман
Арьен Роббен
Эмиль Форсберг
Эмил Смит-Роу
|90′
|39%
|Владение мячом
|61%
|69%
|Процент точных передач
|85%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|7
|1
|Угловые
|6
|6
|Отборы
|16
|11
|Фолы
|9
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Гулачи
16
Клостерманн
6
Конате
4
Орбан
23
Хальстенберг
7
Забитцер
8
Айдара
18
Смит-Роу
22
Мукиеле
11
Вернер
9
Поульсен
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
18
Горетцка
25
Мюллер
13
Рафинья
10
Роббен
9
Левандовски
7
Рибери
Бавария
Расстановка 4‑2‑1‑3
Сегодня, 11 мая, в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет с «Баварией». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в немецком городе Лейпциг. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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Лейпциг - Бавария М ~ прогноз на центральный матч Бундеслиги: гости снимут вопросы о чемпионстве?
Sport-place09 мая в 12:12
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