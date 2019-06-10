Политика
РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с ТюменьюКоммерсантъ 07:03
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, в Белом доме свою позицию пока не сформулировали, «Шумкову не сказали ни да, ни нет».
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Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.РБК04:54
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