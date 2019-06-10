РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с ТюменьюКоммерсантъ 07:03

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, в Белом доме свою позицию пока не сформулировали, «Шумкову не сказали ни да, ни нет».

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".

Происшествия После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.

Происшествия Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.

Экономика Morgan Stanley решил вернуться к работе в России по модели 1990-х Представитель Morgan Stanley в России уточнил РБК, что новая модель «должна быть более эффективной»: «Это обычная структура бизнеса для инвестиционных банков».

Происшествия В Москве разгромили редакцию «Сноба» Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.

Политика СБУ усилила контроль за въезжающими в Молдавию россиянами Служба безопасности Украины усилила контроль за гражданами РФ, которые въезжают в Молдавию с территории Украины.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро Утром 10 июня рубль укрепился к доллару и евро.

Игры Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколения Релиз новой приставки Xbox намечен на конец 2020 года. Консоль будет почти в четыре раза мощнее и производительнее, чем нынешняя Xbox One.

Шоу-бизнес Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.

Шоу-бизнес Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.

Общество Опубликована концепция нового КоАП Концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях опубликована на официальном сайте правительства РФ.

Политика Песков прокомментировал дело журналиста Голунова Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.

Общество В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.

Политика Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.

Экономика Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.

Армия и оружие Новый танковый полк решено создать в Смоленской области В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.

Происшествия На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика.

Происшествия Пожар разрушил двадцать квартир в жилом доме в Лондоне При пожаре в жилом доме на востоке Лондона повреждены 30 квартир, от продуктов горения пострадали два человека, помощь им оказана на месте, сообщила городская противопожарная служба.