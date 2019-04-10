Общество
РБК: в отделениях «Почты России» появятся магазины Fix PriceТАСС 05:33
"Почта России" и сеть магазинов с фиксированной ценой товаров Fix Price планируют запустить в качестве эксперимента точки розничной реализации непродовольственных товаров ретейлера в отделениях почтовой связи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и представителя "Почты России".
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Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.
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13 процентов пользователей не могут войти в свои аккаунты. Предыдущий крупный сбой на YouTube фиксировался в октябре 2018 года.
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СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
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Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
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Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18