Общество

РБК: в отделениях «Почты России» появятся магазины Fix PriceТАСС 05:33

"Почта России" и сеть магазинов с фиксированной ценой товаров Fix Price планируют запустить в качестве эксперимента точки розничной реализации непродовольственных товаров ретейлера в отделениях почтовой связи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и представителя "Почты России".
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РБК: в отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

ТАСС05:33

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

Ведомости02:59

РБК: В отделениях «Почты России» могут появиться точки Fix Price

Фонтанка.Ру03:54

В некоторых отделениях Почты России появятся магазины непродовольственных товаров «Фикс Прайс»

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В отделениях «Почты России» в деревнях появятся магазины Fix Price

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Говорит Москва05:04

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