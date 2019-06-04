Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу АбызовуКоммерсантъ 02:35
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
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с чего всё началось
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.Коммерсантъ02:35
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
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Обновлено в 15:27
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Владелец "Спартака" Леонид Федун – о проекте расширения РПЛ до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги.
Обновлено в 11:55
Общество
ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии
Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.
Обновлено в 13:30
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«Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса
С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.
Обновлено в 15:44
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
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Обновлено в 15:13
Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Обновлено в 16:07
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве
Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Политика
Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»
Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Экономика
TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 10:14
Космос
После полета на МКС космонавты начали жаловаться на проблемы со слухом
Обновлено вчера в 10:25
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено в 12:10
Общество
Власти рассказали о вариантах электронных паспортов для россиян
Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов рассказал о двух существующих на данный момент вариантах электронных удостоверений личности.
Обновлено в 04:19
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
Политика
В Госдепе высказались о сделке с РФ по Сирии
Спецпредставитель США Джеймс Джеффри прокомментировал информацию о том, что Вашингтон намерен предложить Москве сделку по Сирии.
Обновлено в 16:58
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Авто
Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross
Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.
Обновлено в 14:21
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Выручка HeadHunter выросла почти на треть
Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Интернет
Google сворачивает работу сервиса планирования поездок
Представители американской корпорации Google анонсировали завершение работы смарт-приложения Trips для операционных систем Android и iOS.
Обновлено в 14:50
Игры
E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций
Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00
Футбол
Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»
Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
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