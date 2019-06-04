Экономика

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу АбызовуКоммерсантъ 02:35

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
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с чего всё началось
Как пишет РБК
, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Коммерсантъ02:35

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Альфа-банк и «Т Плюс» раскрыли суть претензий к Абызову на 34 млрд рублей

Forbes04:36

Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Говорит Москвавчера в 23:51

Махинации с финансовой отчетностью стали поводом для подачи исков против Михаила Абызова со стороны Альфа-Банка

Эхо Москвы04:00

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Коммерсантъ02:35

Стала известна суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

ФедералПресс00:24

Раскрыта суть претензий к Абызову по многомиллиардным искам

Уралинформбюро03:11

Стала известна суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Московский Комсомолец04:07
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
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Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

Обновлено в 11:04
Футбол

Леонид Федун: «Расширение премьер-лиги – экономическая глупость»

Владелец "Спартака" Леонид Федун – о проекте расширения РПЛ до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги.
Обновлено в 11:55
Общество

ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии

Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.
Обновлено в 13:30
Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»

Обновлено в 15:11
Общество

«Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса

С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.
Обновлено в 15:44
Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Обновлено в 16:07
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Политика

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Экономика

TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 10:14
Космос

После полета на МКС космонавты начали жаловаться на проблемы со слухом

Обновлено вчера в 10:25
Игры

Вышел анонсирующий трейлер игры по мотивам «Джуманджи: Зов джунглей»

Обновлено в 11:34
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»

Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено в 12:10
Общество

Власти рассказали о вариантах электронных паспортов для россиян

Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов рассказал о двух существующих на данный момент вариантах электронных удостоверений личности.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Обнародованы данные о мощности испытанной в КНДР ядерной бомбы

Обновлено в 17:00
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
Политика

В Госдепе высказались о сделке с РФ по Сирии

Спецпредставитель США Джеймс Джеффри прокомментировал информацию о том, что Вашингтон намерен предложить Москве сделку по Сирии.
Обновлено в 16:58
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Авто

Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross

Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.
Обновлено в 14:21
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Экономика

Выручка HeadHunter выросла почти на треть

Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Интернет

Google сворачивает работу сервиса планирования поездок

Представители американской корпорации Google анонсировали завершение работы смарт-приложения Trips для операционных систем Android и iOS.
Обновлено в 14:50
Игры

E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций

Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00
Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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