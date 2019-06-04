РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу АбызовуКоммерсантъ 02:35

с чего всё началось

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Футбол Леонид Федун: «Расширение премьер-лиги – экономическая глупость» Владелец "Спартака" Леонид Федун – о проекте расширения РПЛ до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги.

Общество ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.

Общество «Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.

Происшествия На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Происшествия Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.

Экономика TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.

Кино Тор из «Мстителей» временно уходит из кино Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика» Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.

Общество Власти рассказали о вариантах электронных паспортов для россиян Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов рассказал о двух существующих на данный момент вариантах электронных удостоверений личности.

Политика ПАСЕ изменит регламент по желанию России Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Общество Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.

Политика В Госдепе высказались о сделке с РФ по Сирии Спецпредставитель США Джеймс Джеффри прокомментировал информацию о том, что Вашингтон намерен предложить Москве сделку по Сирии.

Финансы Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Авто Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".

Экономика Выручка HeadHunter выросла почти на треть Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.

Интернет Google сворачивает работу сервиса планирования поездок Представители американской корпорации Google анонсировали завершение работы смарт-приложения Trips для операционных систем Android и iOS.

Игры E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.