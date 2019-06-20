Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системыВедомости 02:05

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
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с чего всё началось

Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.
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РБК узнал детали работы системы индивидуального пенсионного капитала

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