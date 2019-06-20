Экономика
Пенсии россиянам решили выплачивать по-новомуLenta.ru 02:18
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут рассчитывать на пожизненную пенсию через 30 лет после первого платежа. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, соответствующее положение содержится в законопроекте, который разрабатывает Минфин и ЦБ.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика
Путин назвал цель реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин рассказал о цели реализации нацпроектов в стране.
Обновлено в 05:29
Экономика
«ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области
Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.
Обновлено в 03:28
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Технологии
Исследование Avast: 94% устройств IoT были изготовлены менее чем 1% производителей
Avast отсканировал 83 млн устройств Интернета вещей в 16 млн домов по всему миру, чтобы понять, как распределяются устройства IoT по степени безопасности у разных производителей.
Обновлено в 03:10
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Политика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Обновлено в 02:25
Происшествия
Часть семей цыган вернулась в Чемодановку
Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Общество
Дачу Ахматовой передадут в собственность Петербурга к юбилею поэтессы
"Передача писательских домиков будет приурочена к 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой, которое отмечается 23 июня", - информируют власти.
Обновлено в 04:59
Футбол
Владелец «Спартака» рассказал о выплате агентам 700 млн рублей
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию на сайте Российского футбольного союза, согласно которой красно-белые выплатили 700 млн рублей агентам.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое после отравления интервью
Обновлено вчера в 00:06
Кино
Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки»
В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».
Обновлено вчера в 06:07
Общество
Путин начал очередную «Прямую линию»
Напомним, ранее жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.
Обновлено в 05:21
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле
Российский олигарх, владелец EVRAZ Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.
Обновлено в 02:16
Политика
Лавров заявил о значении дружбы России и Африки
"Заложенный общими силами прочный фундамент российско-африканской дружбы создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономических и инвестиционных обменов, расширения кооперации в банковской деятельности, стимулирования деловых кругов к реализации взаимовыгодных проектов на территории африканских государств", - сказал Лавров на открытии конференции "Россия - Африка".
Обновлено в 03:00
Происшествия
Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло
Сотрудник российского торгового представительства в Норвегии погиб в автомобильной аварии в Осло минувшей ночью.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Навальный «заработал» 3,5 миллиона, находясь в очередном отпуске
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), блогер Алексей Навальный смог заработать более трех миллионов рублей, находясь в очередном отпуске.
Обновлено в 03:27
Спорт
IAAF получила большую часть данных допинг-проб легкоатлетов из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 04:13
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Гогена Солнцева заметили с новой пожилой дамой
Гоген Солнцев, российский шоумен, опубликовал на страничке в «Инстаграме» фотографию, где он представил своим подписчикам пожилую даму, с которой недавно побывал в океанариуме.
Обновлено в 05:07
Общество
Аномальная жара в столице грозит побить столетний рекорд
Обновлено в 03:14
Кино
Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин»
Эмма Уотсон опубликовала в Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг.
Обновлено в 04:48
Политика
На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Обновлено в 03:51