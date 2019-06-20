Пенсии россиянам решили выплачивать по-новомуLenta.ru 02:18

Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

с чего всё началось

Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут рассчитывать на пожизненную пенсию через 30 лет после первого платежа. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, соответствующее положение содержится в законопроекте, который разрабатывает Минфин и ЦБ.

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Политика Путин назвал цель реализации нацпроектов Президент России Владимир Путин рассказал о цели реализации нацпроектов в стране.

Экономика «ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Технологии Исследование Avast: 94% устройств IoT были изготовлены менее чем 1% производителей Avast отсканировал 83 млн устройств Интернета вещей в 16 млн домов по всему миру, чтобы понять, как распределяются устройства IoT по степени безопасности у разных производителей.

Общество В Норильске поймали гуляющую белую медведицу В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.

Политика Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.

Происшествия Часть семей цыган вернулась в Чемодановку Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.

Происшествия На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Общество Дачу Ахматовой передадут в собственность Петербурга к юбилею поэтессы "Передача писательских домиков будет приурочена к 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой, которое отмечается 23 июня", - информируют власти.

Футбол Владелец «Спартака» рассказал о выплате агентам 700 млн рублей Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию на сайте Российского футбольного союза, согласно которой красно-белые выплатили 700 млн рублей агентам.

Кино Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки» В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».

Общество Путин начал очередную «Прямую линию» Напомним, ранее жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.

Общество СМИ сообщили о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле Российский олигарх, владелец EVRAZ Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.

Политика Лавров заявил о значении дружбы России и Африки "Заложенный общими силами прочный фундамент российско-африканской дружбы создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономических и инвестиционных обменов, расширения кооперации в банковской деятельности, стимулирования деловых кругов к реализации взаимовыгодных проектов на территории африканских государств", - сказал Лавров на открытии конференции "Россия - Африка".

Происшествия Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло Сотрудник российского торгового представительства в Норвегии погиб в автомобильной аварии в Осло минувшей ночью.

Общество Навальный «заработал» 3,5 миллиона, находясь в очередном отпуске Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), блогер Алексей Навальный смог заработать более трех миллионов рублей, находясь в очередном отпуске.

Спорт IAAF получила большую часть данных допинг-проб легкоатлетов из московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Музыка На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.

Политика Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Шоу-бизнес Гогена Солнцева заметили с новой пожилой дамой Гоген Солнцев, российский шоумен, опубликовал на страничке в «Инстаграме» фотографию, где он представил своим подписчикам пожилую даму, с которой недавно побывал в океанариуме.

Кино Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин» Эмма Уотсон опубликовала в Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг.