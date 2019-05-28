Экономика

РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротстваПраво.ру 03:02

Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.
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Utair предложила кредиторам новый план спасения компании от банкротства

Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования.
РБК01:00

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СМИ: Utair предложила кредиторам новый план спасения компании от банкротства

ПРАЙМ01:21

РБК: UTair предлагает кредиторам пролонгировать на 35 лет долги на 31,4 млрд рублей

ТАСС02:13

Utair предложила кредиторам ждать выплаты долга 35 лет

URA.Ru01:59

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

Ведомости02:15

Utair предложила кредиторам новый план спасения компании от банкротства

РБК01:00

СМИ: Utair планирует рассчитаться с кредиторами за 35 лет

ИА СИА-Пресс03:13

РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства

Право.ру03:02
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Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Глава пензенского Следкома заработал за год более 3 млн рублей

Обновлено 26 мая в 15:06
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Энергетика

Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель

Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
Обновлено вчера в 02:37
Политика

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома

Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
Обновлено в 03:10
Общество

Опрос: россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей

Эксперты РАНХиГС выяснили, какие сферы деятельности являются наиболее перспективными для детей, по мнению их родителей.
Обновлено в 00:05
Политика

Закрытый опрос ФСО показал рекордное недоверие бизнеса к силовикам

Бизнес-омбудсмен за изменение УПК Социологическая служба ФСО проводит опросы по заказу уполномоченного по правам предпринимателей уже третий год, и отношения с ней сложились очень конструктивные, рассказал РБК Борис Титов.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Момент падения башенного крана в Перми сняли на видео

На кадрах видно, что кран завалился во время поворота стрелы, при падении он развалился на три части и повредил три дома, в которых в тот момент никого не было.
Обновлено в 02:29
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Наука

В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено вчера в 10:41
Футбол

Общие доходы РФС в 2018 году составили 4,5 млрд рублей

Российский футбольный союз (РФС) в 2018 году получил доходы на сумму 4,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Авто

Опубликованы новые фото пикапа на базе Lada Vesta

Дизайнеры портала «Авто Mail.ru» представили новые изображения пикапа, построенного на базе Lada Vesta.
Обновлено в 03:18
Хоккей

Братиславский «Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ

Обновлено вчера в 14:52
Политика

В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено вчера в 16:13
Гаджеты

Samsung Galaxy M40 официально представят 11 июня

Речь идёт об аппарате Samsung Galaxy M40, презентация которого должна состояться 11 июня.
Обновлено в 02:01
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Visa раскрыла размер межбанковской комиссии в России

Visa, которая оставалась единственной крупной платежной системой, не раскрывшей размер межбанковской комиссии для России, теперь сделала это.
Обновлено в 01:45
Общество

Опубликован список площадок для строительства храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 10:48
Авто

В сети показали фото Kia Xceed без камуфляжа

Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 02:21
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Обновлено вчера в 14:21
Транспорт

В России придумали, как контролировать таксистов

Накануне в Госдуме предложили оснащать автомобили такси ГЛОНАСС, которая поможет контролировать режим отдыха и труда.
Обновлено в 02:30
Гаджеты

Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно

Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
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