Экономика
РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротстваПраво.ру 03:02
Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.
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Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования.РБК01:00
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В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
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В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
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В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома
Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
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Опрос: россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей
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Политика
Закрытый опрос ФСО показал рекордное недоверие бизнеса к силовикам
Бизнес-омбудсмен за изменение УПК Социологическая служба ФСО проводит опросы по заказу уполномоченного по правам предпринимателей уже третий год, и отношения с ней сложились очень конструктивные, рассказал РБК Борис Титов.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Момент падения башенного крана в Перми сняли на видео
На кадрах видно, что кран завалился во время поворота стрелы, при падении он развалился на три части и повредил три дома, в которых в тот момент никого не было.
Обновлено в 02:29
Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено вчера в 10:41
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Общие доходы РФС в 2018 году составили 4,5 млрд рублей
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
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Опубликованы новые фото пикапа на базе Lada Vesta
Дизайнеры портала «Авто Mail.ru» представили новые изображения пикапа, построенного на базе Lada Vesta.
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Обновлено вчера в 14:52
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В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.
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Речь идёт об аппарате Samsung Galaxy M40, презентация которого должна состояться 11 июня.
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Президент Сербии признал потерю Косово
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