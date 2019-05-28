РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротстваВедомости 02:15

Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования.

с чего всё началось

Авиакомпания Utair направила кредиторам новый вариант реструктуризации задолженности. Он предусматривает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под 0,01%, рассказал РБК источник, близкий к авиакомпании, и подтвердили два банка-кредитора.

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

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