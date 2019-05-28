Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротстваВедомости 02:15
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Происшествия
SSJ-100 попросили перепроверить
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Министерству транспорта России с просьбой проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено вчера в 23:42
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Культура
Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров
«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — резюмирует экономист.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
«Порту» объявил о трансфере Фелипе в «Атлетико»
"Порту" посредством официального клубного сайта объявил о переходе защитника Фелипе в мадридский "Атлетико".
Обновлено в 01:15
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Экономика
В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монет
Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Правительство Москвы и инвестор строительства Северного дублера Кутузовского проспекта рассчитали примерную стоимость проезда по нему, рассказали «Ведомостям» несколько консультантов и человек, близкий к мэрии.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Общество
Евтушенков откажется от партнерства с ЛСР по застройке 100 га на ЗИЛе
В декабре 2015 года "Развитие" купило право застройки 109 га южной части ЗИЛа (ООО "ЗИЛ-Юг") за 34,2 млрд руб. Вместе "Лидер-Инвест" и "Группа ЛСР" планировали построить до 2022 года жилой район общей площадью 1,6 млн кв. м. ФАС зарегистрировала ходатайство АО "Лидер-Инвест" в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Югре
Состояние пассажиров микроавтобуса, столкнувшегося с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе, оценивается как средней и легкой степени тяжести с благоприятным прогнозом, сообщили РИА Новости во вторник в региональном департаменте здравоохранения.
Обновлено в 01:00
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое
Специалисты Роскачества дали несколько советов, которые помогут потребителям выбрать качественное мороженое.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной готовится к свадьбе
Парень подозревает экс-избранницу в зависимости На днях наследник Марии Шукшиной Макар Касаткин пришел на торжество в честь бракосочетания Бари Алибасова и бабушки, Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Фрэнк Лэмпард — о поражении от «Астон Виллы»: «Это жестоко, но таков футбол»
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от поражения в финале плей-офф чемпионшипа против «Астон Виллы» (1:2). — Это жестоко, но таков футбол.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Фролов: ЗРС С-500 может легко быть уничтожена
Обновлено в 02:07
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Происшествия
На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»
Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Чайка выдвинул прокурора Дагестана на пост прокурора Москвы
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено вчера в 06:10
Здоровье
Названы девять помогающих продлить молодость продуктов
Арбузы, в свою очередь, являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, помогающего сохранить здоровье и молодость кожи.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
На Украине признали бесполезность европейских санкций против России
Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России.
Обновлено в 00:25