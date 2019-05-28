Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротстваВедомости 02:15
Авиакомпания Utair направила кредиторам новый вариант реструктуризации задолженности. Он предусматривает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под 0,01%, рассказал РБК источник, близкий к авиакомпании, и подтвердили два банка-кредитора.
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Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования.РБК01:00
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Общество
В России госучреждениям запретили закупать импортные вина
Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Происшествия
На Урале объявлен в розыск подозреваемый в убийстве девушки
В Магнитогорске Челябинской области полиция разыскивает предполагаемого убийцу девушки, обнаруженной в подъезде с ножевыми ранениями.
Обновлено в 03:35
Политика
В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН
В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
Обновлено в 05:39
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС
Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Экономика
Госдума приняла закон о проверке ювелирных магазинов
По словам члена Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Александра Авдеева, предлагается включить организации, работающие в области оборота драгоценных металлов и камней, в перечень предприятий, проверки в отношении которых могут проводить два и более раз за три года.
Обновлено в 06:28
Музыка
Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину
Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».
Обновлено в 02:38
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
«Связной» и «Евросеть» остались без главы
«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Украинская армия провела учения в Азовском море
Обновлено в 03:25
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Обновлено в 05:26
Экономика
В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200
Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Общество
После жары на Москву может налететь торнадо
Обновлено в 05:44
Гаджеты
13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple
На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке
Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Гаджеты
Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14
Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
Обновлено в 06:53
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 02:39
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Ранее стало известно, что Opel будет продавать в стране кроссовер Grandland X, минивэн Zafira Life и фургон Vivaro.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01