Экономика

РБК: UTair предложила кредиторам план спасения компании от банкротстваПраво.ру 03:02

Первая реструктуризация задолженности UTair прошла в 2015 году, когда компания была близка к банкротству. Тогда все долги преобразовали в два синдицированных кредита. Осенью 2018-го авиаперевозчик вновь попросил реструктуризировать задолженность и списать 75% синдицированного кредита.
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Utair предложила кредиторам новый план спасения компании от банкротства

Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования.
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РБК: UTair предлагает кредиторам пролонгировать на 35 лет долги на 31,4 млрд рублей

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URA.Ru01:59

Utair предложила кредиторам новый план спасения компании от банкротства

РБК01:00
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"Роскосмос" в 2019-2021 годах планирует запустить 56 спутников в рамках федеральной космической программы и федеральной целевой программы ГЛОНАСС, сообщается в документах, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Происшествия

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Обновлено в 04:29
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Два человека погибли в ДТП на Старосимферопольском шоссе в Московской области.
Обновлено в 03:24
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На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

Обновлено в 05:13
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Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

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Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

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Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

В российских школах появится новый предмет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.
Обновлено в 04:19
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Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

Дженнаро Гаттузо сообщил о своем уходе с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан".
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Армия и оружие

В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке

Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Футбол

Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Экономика

В России мебель IKEA станет доступна в аренду

У входящей в Ingka шведской компании есть стратегия по повторному использованию и переработке мебели, нацеленная на продление «жизни» продукта, пояснил он.
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Газовый баллон взорвался на рынке в Новосибирске: есть погибший

Обновлено в 03:48
Армия и оружие

NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США

Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

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Футбол

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
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